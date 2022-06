César Duarte amenazó a testigo protegido en Estados Unidos

César Duarte habría amenazado a un testigo protegido con clave 56rt65pwt, quien declaró que el ex gobernador de Chihuahua lo citó en un restaurante de El Paso, Texas, el pasado 26 de marzo de 2017, sólo para advertirle que tendría consecuencias si declaraba contra él en la Operación Justicia para Chihuahua.

De acuerdo con la declaración del testigo, misma que fue rendida el 25 de mayo de 2020, y que fue ratificada, pues una semana del fallecimiento de Carlos Hermosillo Arteaga, fue contactado por Duarte para avisarle que viajaría a El Paso para hablar con él.

Previamente dimos a conocer que el juez dictó prisión preventiva a Duarte, pues la Fiscalía alegó que podría intentar huir del país; es acusado de delitos agravados.

César Duarte amenazó de muerte al testigo protegido

Duarte está involucrado en un nuevo escándalo

Según indicó la víctima, el ex mandatario le dijo que si tenía la intención de ser testigo protegido en algún momento, le indicó de manera sarcástica que esa figura no existía. Así mismo le aseguró que nunca lo iban a detener ya que tenía todo el apoyo de las autoridades federales.

Luego de la detención del ex secretario adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, la cual se llevó a cabo en diciembre de 2017, el nombre del testigo fue mencionado en una nota periodística como una de las personas que declararon contra el ex priísta, por ello fue citado por Alfonso Navarrete Prida, ex secretario de Gobernación.

Él le pidió retirar sus acusaciones contra el ex mandatario, pero se negó a hacerlo y tiempo después le notificaron que la Procuraduría General de la República (PGR), que se abrió contra él.

Cabe mencionar que con testigos protegidos reanudan la audiencia de César, pese a que él manifestó tener problemas de salud.

¿Quién fue César Duarte?

El político mexicano es acosado de varios fraudes

Antes de ganar como gobernador de Chihuahua, fue suplente de Jesús Villalobos Sáenz de 1997 al año 2000; posteriormente fue diputado federal en dos ocasiones. Destacó como candidato por sus propuestas.

Tras los delitos que cometió y su extradición, la audiencia inicial de César Duarte fue en Chihuahua, estado en el que cometió los crímenes.

