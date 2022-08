Cerveza ya no se producirá en el norte de México por sequías, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que debido a la sequía en México la cerveza ya no se seguirá produciendo en el norte del país, sin embargo las plantas cerveceras se mudarán al sureste del país.

“No es decir, ya no vamos a producir cerveza, es ya no se va a producir cerveza en el norte, ya veda, ¿quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí esta el Grijalva, el Usumacinta, el Papaloapan”, indicó el mandatario en su conferencia de prensa de este lunes 9 de agosto.

El presidente indicó que la producción de cerveza y otros alimentos que requieran alto consumo de agua, se trasladarán al sur del país, donde las condiciones son más favorables.

AMLO aseguró que no se otorgarán más permisos en el norte del país

El presidente indicó que no se darán más permisos a las cerveceras en el norte del país

Además López Obrador aseguró que para garantizar que ya no operen en las zonas de sequía ya no se darán permisos para operar en el norte del país.

“Ya no se puede dar permiso en donde no hay agua o donde están abatidos por completo los mantos freáticos y ya lo que se está sacando es agua con arsénico, no vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua como sucede en La Laguna”, indicó.

Recordemos que algunos de los estados de México que enfrentan problemas de sequía actualmente son: Coahuila, Sonora y Chihuahua.

Se reveló que la carencia de agua se ha visto complicada en parte porque la extracción para uso industrial al norte del país no estaba bien regulada, por lo que el mandatario indicó que se regularán las concesiones otorgadas a las industrias asentadas en el norte así como darle prioridad al consumo doméstico de agua.

¿Por qué hay sequía en México?

Varios estados enfrentan la sequía en México

La sequía es un fenómeno que se presenta por la falta de lluvia. Actualmente México enfrenta una de las peores crisis de abastecimiento de agua de las últimas décadas, pues el 53% de la república reporta este problema debido a las altas temperaturas y pocas lluvias, según el Monitor de Sequía en México de Conagua.

De acuerdo con el organismo, el problema se debe al fenómeno de “La niña”, un fenómeno climatológico extendido usualmente por tres años consecutivos desde 2020, el cual provoca un aumento en la temperatura, así como pocas nubes, lo que a su vez representa menos lluvias.

Pero el problema de la sequía en México también está relacionado con otros problemas como la deforestación, contaminación y consumo excesivo del agua, provocando el desastre que vivimos actualmente, es por eso que el presidente AMLO ha indicado que no se darán más permisos para que cerveceras operen en el norte del país.

