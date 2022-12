“Cerrazón del INE y trato de ‘cucarachas’ a la izquierda, originaron Plan B de reforma electoral”

Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero electoral. Cortesía

El Plan B de reforma electoral del Presidente de la República, es la respuesta a la “visión predominante” del grupo que ha dominando durante 20 años en el poder en el Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró en entrevista con LA VERDAD NOTICIAS, el exconsejero electoral, Jaime Cárdenas Gracia.

Uno de los personajes que influyeron en la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que la duplicidad de funciones en la estructura orgánica electoral, las atribuciones excesivas de la Secretaría Ejecutiva, el dispendio de los consejeros, el trato como “cucarachas” a los representantes de la izquierda ante el Consejo, detonaron en una iniciativa que pareciera “oler a venganza” pero fue la cerrazón y la de no escuchar a todas las voces en el pasado.

Mienten quienes dicen que por primera vez se ha aprobado una reforma electoral sin consenso, asegura el exconsejero, pues recuerda la reforma de 1996 al antiguo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que mayoriteó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

También recuerda que la figura del “Secretario Ejecutivo” en el INE, se debe al PRI y a los excesos de poder, que hasta la fecha tiene.

“Él es el jefe estructura ejecutiva y técnica. Esto es una anomalía institucional que inventó el PRI en el año de 1996 con la reforma que solo los priistas aprobaron”, recordó.

Asimismo, explicó quienes hoy arrastraron el lápiz para la redacción de la propuesta del Presidente: Jaime Castañeda y Fernando Vargas, son dos especialistas en temas electorales que desde hace más de 20 años fueron maltratados en IFE, hoy INE, por tener una concepción alternativa la cual está plasmada en la minuta de llamado Plan B.

“Esa gente que fue maltratada por la visión predominante en el INE, ahora tiene el poder de redactar la reforma”, comentó.

Aseguró que hace años, Castañeda y Vargas pusieron a debate que el las áreas, por ejemplo, de Relaciones Exteriores, Comunicación Social, Organización Electoral y Capacitación se redujeran porque eran muy costosas.

“Le planteamos a José Woldenberg, consejero presidente del (IFE), la fusión de la Dirección Ejecutiva de Organización con la de Capacitación; estuvo muchos años en el debate y nunca se le hizo caso a estas propuestas”, mencionó.

Expresó que mucho de lo que pasa ahora con el Plan B es el resultado del encono y la polarización, que es responsabilidad del presidente de la República, pero también de la oposición.

“Muchos de los temas que se encuentran plasmados en el Plan B del Presidente de la República, discutibles y que tiene problemas de constitucionalidad, obedecen a una historia que empezó en los años 90s en donde un sector de la izquierda nunca fue escuchado ni atendido por las autoridades electorales”, manifestó.

Cárdenas quien le renunció a López Obrador a 107 días (septiembre 2020) de encabezar el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) por actos de corrupción al interior, dijo que lo aprobado por los diputados y senadores de Morena son cosas guardadas, que están presentes; “la autoridad electoral no ha sido sensible a esa concepción minoritaria, alternativa, que se gestó durante mucho tiempo en el INE y, que no necesariamente es la visión de la oligarquía o de los que tienen el control”.

Aseguró que lo que terminó de polarizar fue el proceso electoral de 2021, que implicó la pérdida de candidaturas de Salgado Macedonio, en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán.

“En mi punto de vista, ni el INE ni el TEPJF resolvieron bien, porque de acuerdo a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el artículo 23 y 25, la pérdida de registro o de derechos políticos de una persona, solo se puede derivar de una sentencia penal”, puntualizó.