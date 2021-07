Celebración de Morena y los ‘3 años de la victoria del pueblo’, abuchean a Delgado

Con motivo de la celebración de Morena y los ‘3 años de la victoria del pueblo’, hecho que ocurrió cuando Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales aquel 1 de julio de 2018, se realizó un evento en el Auditorio Nacional al que asistieron legisladores, secretarios de Estado y gobernadores electos

Los morenistas asistentes comenzaron a vitorear, "¡Presidenta, presidenta!", a Claudia Sheinbaum, el evento que fue llamado "3 años de la victoria del pueblo", y que fue llevado a cabo en Auditorio Nacional.

Pero fue desafortunado, cuando comenzaron los repetidos abucheos hacia el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien hace meses fue detenido por un grupo armado, acto que en su momento denunció.

Piden renuncia de Mario Delgado

En lo que debería ser una celebración de victoria, los abucheos fueron escuchados.

Sin embargo en la celebración de Morena y los ‘3 años de la victoria del pueblo’ los morenistas no dejaban de gritar "¡Renuncia, renuncia!", cuando este daba su discurso, por lo que dijo:

"Debemos honrar nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, para seguir teniendo la confianza de los mexicanos", declaró el líder de Morena, Mario Delgado, en el acto al que asistieron cerca de tres mil personas, al tiempo que se escuchó "Tú no lo honraste, traicionero".

Celebración de Morena y los ‘3 años de la victoria del pueblo’

El 1 de julio se cumplen 3 años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador.

La celebración de Morena y los ‘3 años de la victoria del pueblo’, se vio opacada por lo ocurrido contra el líder de Morena, Mario Delgado, sin embargo, en medio de los abucheos otro grupo leal a Mario respondió enseguida para acallar a los inconformes con la actual administración:

"Mario, Delgado, el pueblo está a tu lado... Mario, Delgado, el pueblo está a tu lado", replicaron.

Al ver lo que ocurría, en medio de su discurso, Mario Delgado Carrillo procedió a pedir a la militancia permanecer unidos. Sostuvo que nada podrá dividir al partido, a pesar de la evidente ruptura entre los simpatizantes guindas.

"Los enemigos de la transformación están allá afuera y no dudarán en aumentar la discordia y la intriga para intimidarnos, pero no podrán dividirnos porque nuestra lucha no es por cargos ni intereses", sentenció.

La celebración de Morena y los ‘3 años de la victoria del pueblo’ tuvo una duración de 2 horas y 40 minutos, donde asistieron diputados federales en funciones y electos, secretarios de Estado, gobernadores en funciones y electos, autoridades del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, entre otros.

