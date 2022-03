Caso de Inés Gómez Mont fabricado por FGR y Senado: Scherer Ibarra

En un testimonio escrito, Julio Scherer Ibarra, ex consejero presidencial, declaró que Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR) y Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, fabricaron el caso de Inés Gómez Mont.

Scherer Ibarra acusó una confabulación entre Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero para perseguirlo mediante un modus operandi “extorsivo”.

Detrás de “las acusaciones falsas” en su contra están los intereses de Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Gertz Manero, “cómplices en el afán por manchar” su nombre, afirma Julio Scherer Ibarra.

"Uno de los casos que “fabricaron” fue el de Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes son acusados por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita", señaló Julio Scherer.

Scherer Ibarra habla sobre caso Gómez Mont

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga son buscados por delincuencia organizada.

El exconsejero presidencial señaló que “por instrucciones del fiscal Alejandro Gertz Manero, su mano derecha y sub procurador Juan Ramos se reunió con Felipe Gómez Mont (tío y defensa de la conductora) y le ofreció un criterio de oportunidad a cambio de implicarme –nuevamente– en una supuesta trama de extorsión a esas personas”.

“Desde la vileza que son capaces, quienes han emprendido esta campaña en mi contra filtraron a un columnista la calumnia de que recibí una casa en Acapulco de parte de una señora a la que jamás he visto y de su marido, con quien no he tenido nunca trato alguno”, afirmó.

¿En dónde está Inés Gómez Mont?

Según se dio a conocer, Inés Gómez Mont habría comprado en agosto del 2021 una lujosa mansión en Rolling Road dentro de Villa Pinecrest, Florida, por 126 millones de pesos.

