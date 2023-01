Caso Yasmín Esquivel: abogado Ulises Báez desmiente a ministra sobre plagio

Yasmín Esquivel Mossa, ministra y candidata a presidir la Suprema Corte | Andrea Murcia Monsivais, Cuartoscuro

El abogado Édgar Ulises Báez Gutiérrez, víctima del presunto plagio en el que incurrió la ministra Yasmín Esquivel Mossa, rompió el silencio tras días de polémica y sostuvo que su tesis es la original y que no ha sido llamado a testificar ante alguna autoridad sobre su proceso de elaboración.

En entrevista con Eje Central, la primera que da a medios de comunicación desde que explotó el escándalo, Báez Gutiérrez afirmó: “La lógica lo disipa todo: el que se titula primero evidentemente tiene el texto original”.

Días antes, Esquivel Mossa había sostenido que el abogado supuestamente había reconocido ante un notario que tomó el proyecto que la ministra comenzó a elaborar desde 1985, versión que Báez Gutiérrez refutó.

“Como dije antes, la lógica lo explica todo: una persona que se titula después no puede alegar plagio de una obra publicada previamente. No querer asimilarlo o comprenderlo es hacerse pato”, dijo el litigante, quien también rechazó haber testificado ante un notario.

Convaleciente de neumonía y una operación de cataratas en el ojo izquierdo, el abogado se dijo dispuesto a acudir ante cualquier instancia legal para demostrar que su texto es el original, aunque por ahora su estado de salud lo mantiene en cama.

--¿Estaría dispuesto a testimoniar ante autoridades para aclarar el caso?

--Por supuesto. Siempre y cuando mi salud me lo permita. Actualmente estoy en reposo por prescripción médica. Estoy convaleciendo de una neumonía que me atacó y estoy operado del ojo izquierdo, por lo que no estoy en condiciones físicas de acudir a ninguna parte para explicar nada.

Un "evidente" plagio

Como informó La Verdad Noticias, ayer, 31 de diciembre, antes de terminar el año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ve “un evidente” plagio al existir 90% de coincidencias entre la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y la del abogado Báez Gutiérrez.

Por su parte, la FES Aragón dio a conocer que resolverá el presunto plagio después de la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El próximo lunes 2 de enero se llevará a cabo una sesión para elegir al nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte, siendo Esquivel Mossa una de las candidatas y la más cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la evidente coincidencia de ambas tesis, siendo que la primera que se publicó fue la del abogado Ulises Báez, la ministra Yasmín Esquivel ha argumentado que su trabajo lo escribió en 1985 y se publicó en 1987. No obstante, en su redacción la ministra hace alusión a la crisis económica de 1987 y en su biografía cita dos periódicos de 1986.

