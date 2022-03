Caso Gertz Manero: Ministro propone amparo para liberar a Alejandra Cuevas

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proponen liberar a Alejandra Cuevas, mujer implicada en el caso Gertz Manero que tanto ha sonado en los últimos días.

El amparo buscará cancelar los procesos iniciados en su contra por la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero y ordenar la inmediata libertad de la sobrina política del fiscal general.

El caso de Alejandra Cuevas daría un nuevo giro, ya que el ministro asegura ésta es libre de toda culpa y por lo tanto debe ser liberada de inmediato.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, publicó esta tarde que en el caso de Alejandra Cuevas no existe el delito por el que permanece presa, pues a la mujer se asignó el deber de salvaguardar la vida de Federico Gertz en su carácter de garante accesoria, y el ministro señala que conforme a la Constitución "no hay delito sin ley".

"No es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad - pues tenía 88 años- se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado -la muerte de su pareja sentimental de 50 años- que razonablemente no podía evitar", dice uno de los proyectos.