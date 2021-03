La mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Carlos Romero Deschamps, presentará este martes su renuncia y dejará de ser trabajador activo de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Lo hace por voluntad propia y por un exhorto que le hicimos”, precisó AMLO desde su habitual conferencia de prensa matutina.

Es de recordar que Romero Deschamps renunció en octubre de 2019 al cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), luego de 16 años a la cabeza de esta organización sindical.

¿Quién es Carlos Romero Deschamps?

La Verdad Noticias informa que, en el tiempo que permaneció al frente del sindicato, Romero Deschamps fue paralelamente diputado federal en los periodos 1979-1982, 1991-1994, 2000-2003 y senador de la República de 1994 a 2000 y de 2008 a 2018.

Al frente del sindicato petrolero, considerado uno de los más poderosos de América Latina, le tocó articular relaciones con los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con Andrés Manuel López Obrador no pudo.

Carlos Romero Deschamps deja de ser trabajador activo de Pemex: AMLO.

AMLO detalló que el exhorto para que Deschamps dejara de ser trabajador en activo de Pemex fue en buenos términos, aunque “sin un apretón de mano” y evocó al presidente Juárez para ejemplificar las condiciones de su renuncia. “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Cabe destacar que Romero Deschamps dejó el liderazgo del sindicato petrolero, pero se negó a jubilarse y seguía cobrando su salario en Pemex como trabajador y mantenía todas las prestaciones, no obstante, no trabajaba, debido a que tenía vacaciones autorizadas hasta 2024 por los periodos que supuestamente no había usado en 27 años.

Sobre posibles actos de corrupción por parte del exlíder sindical, López Obrador aseguró que correspondería a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los ciudadanos que tengan denuncias interpuestas en su contra, realizar las investigaciones correspondientes, en caso de existir.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que tras la salida de Carlos Romero Deschamps podría generarse una nueva era del sindicalismo, ya que los trabajadores tendrán la libertad de elegir a sus dirigentes.

