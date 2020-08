Carlos Ahumada a AMLO: “Lo único que le suplico es justicia a secas”

Luego de que un juez argentino negara extraditar a Carlos Ahumada Kurtz de Argentina a México, el empresario pidió con “carácter de súplica” al presidente Andrés Manuel López Obrador “justicia a secas” sin ningún trato preferencial, al señalar que ni el presidente ni el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) conocen la persecución que existe en su contra.

Durante una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, pidió a las autoridades mexicanas los casos de él y su esposa para confirmar que sus delitos no requieren una atención relevante como si lo merecen otros asuntos que están ocurriendo en México.

“Lo único que le quiero pedir de manera respetuosa y en carácter de súplica al señor presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y al señor fiscal, Alejandro Gertz (Manero), les pido de favor justicia a secas.

Agregó: “No pido ningún trato preferencial, no pido ninguna situación especial. Como dice el señor presidente ‘amor y paz, abrazos’, nada más. Es lo único que les quiero pedir, que nos dejen vivir en paz, no queremos seguir hablando, no queremos salir en los medios, que él se ocupe de los problemas realmente importantes que tiene México, y el señor fiscal también que se ocupe de lo realmente es importante; si lo consideran pertinente y conveniente, que a los mandos medios les digan que actúen conforme a derecho y que dejen de perseguirnos”.



Ahumada Kurtz mencionó que hay mandos medios de la fiscalía que quieren quedar bien con sus jefes y que hay “una venganza”, por ello han insistido en poner especial atención a su caso.

“No entiendo por qué la insistencia de todos estos servidores, quiero pensar que López Obrador realmente no es rencoroso y que de esto no está enterado, así como el licenciado Alejandro Gertz porque no creo que ellos dos se vayan a exponer a un ridículo internacional”, comentó.

Niegan extradición de Carlos Ahumada

En las últimas horas trascendió que un juez en Argentina negó la extradición de Carlos Ahumada, pero esto no cancela el proceso judicial que existe.

“Se cancela la posibilitad de ser extraditado a México, más no se cancela el ridículo proceso judicial que están siguiendo en México, el juez 12 de procesos federales, concretamente el licenciado Guillermo Francisco Urbina, que insiste en no declararse incompetente, le hemos promovido la petición de incompetencia y niega entrar a un asunto”, apuntó.

"Me querían extraditar por un adeudo fiscal de 5 mil pesos que además ya pagué", afirma Carlos Ahumada y dice que, aunque sacó los #videoescandalos en 2003 no quiere ya pleito con @lopezobrador_ al que le pide "justicia a secas" (Parte3) pic.twitter.com/cSiow8OYQw — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) August 11, 2020

La extradición fue solicitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al gobierno de Argentina según una orden de aprehensión emitida en su contra desde el 23 de marzo de 2017 por defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos.