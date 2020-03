Cárcel y multas por comprar artículos de más durante la pandemia del coronavirus

Cárcel por comprar artículos de más durante la pandemia del coronavirus

A toda personas que compre artículos de primera necesidad en plena contingencia del coronavirus Covid-19 como son medicinas, combustibles, llantas y refacciones para uso doméstico, turismo y empresas de transportes podrán hacerse acreedores de multas de hasta 200 a 450 UMA e incluso cárcel hasta por cinco años.

Las multas y cárcel en tabasco se aplicarán a aquellos que después de comprar los artículo no los utilicen o vendan, esto para evitar que las personas acaparen mercancia de uso necesario ante esta contingencia generada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Diputado propone cárcel a compradores abusivos

Esta propuesta fue planteada por el diputado de Morena, José Concepción García González y con ella se busca crear una reforma al Código Penal de Tabasco relacionado al Lucro Inmoderado, esto se ha dado a raíz del acaparamiento que realiza en los comercios de Tabasco por lo que los productos encarecen a través de la congelación de la oferta o aumento de la demanda, aprovechando la contingencia del Coronavirus.

Esto les puede pasar a quien abuse en hacer compras.

En el Congreso del estado de Tabasco el diputado José Concepción García dijo que en la figura jurídica el acaparamiento es considerada como una práctica monopolista que se dirije a encarecer un producto a través de la congelación de la oferta o como ocurre en estos caso el aumento de la demanda.

El diputado local de Morena lo explicó así “consiste en retener bienes en grandes cantidades, o comprarlo, antes de que el producto llegue al mercado. Es una práctica basada puramente en la especulación”.

@dip_josegarcia presenta iniciativa para penalizar a quienes incurran en lucro indebido y acaparamiento al aumentar precios de productos básicos y médicos aprovechándose de contingencia por #COVIDー19.

Contempla reforma al Código Penal de #Tabasco. pic.twitter.com/Y6oQ8EDG5v — ComunicanteDLS (@ComunicanteDLS) March 24, 2020

Y es que no todos los activos son susceptibles de acaparamiento, informa el Diputado local, ya que para considerarse uno dijo que “es necesario que la oferta del activo en cuestión no pueda aumentar rápidamente a corto plazo y que no se encuentre un activo «sustituto» en el mercado”.

Te puede interesar: Pandemia de coronavirus en México es COMBATIDA con oración y veladoras

Además explicó que se debe de tener en cuenta que no puede haber muchos oferentes para realizar un acaparamiento efectivo, de hecho esta práctica se da de manera histórica en los productos agrícolas.