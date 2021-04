Candidato del PVEM promete a Metallica gratis si gana la presidencia en Reynosa.

Carlos González García, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, realizó una polémica y atrevida promesa en caso de resultar electo. El postulante aseguró un show de Metallica gratuita si es que sale ganador en las elecciones.

“Es un Reynosa que no avanza y que no cumple promesas. La lana es de nosotros, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla. Y me atrevo a decirlo, escúchenlo bien: Si llegamos a la presidencia municipal vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa. ¡Ya basta! Ya basta de que nuestra lana se la chinguen en cualquier cosa”, prometió entre gritos de los presentes.

La Verdad Noticias informa que la singular promesa de campaña de González García se hizo viral rápidamente en redes sociales. Como era de esperarse, el comentario causó opiniones divididas, pues mientras muchos se indignaron con la promesa, otros se entusiasmaron con ver a Metallica en un palenque de Reynosa.

Al arrancar su campaña electoral, el día domingo 18 de abril, el candidato del PVEM afirmó lo anterior en un concierto presencial de la banda Genitallica y otras bandas de rock que amenizaron su evento proselitista en la Plaza Punto Cero, localizada en la calle occidental con el boulevard Morelos.

Es de mencionar que a través de su perfil en Facebook compartió el video del inicio en el concierto de Genitallica “para que lo vean completo”, señaló, y se mostró agradecido con quienes se han sumado a su campaña política.

“En un momento subiré otro diciendo cómo SI se podría traer a Metallica y a otros artistas nacionales e internacionales y el impacto económico que esto generaría”, afirmó Carlos González García.

Cabe destacar que, en la cuenta de Facebook del PVEM Reynosa fue compartida una reseña del evento que, al grito de “rompamos el sistema político tradicional”, el candidato del Verde Ecologista dio el banderazo de salida a su campaña.

