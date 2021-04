Candidato Alfredo Adame se disculpa por insultar automovilista en Tlalpan

El conocido actor y candidato a diputado federal por Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, dijo ser "víctima de enojo y furia" luego de ofender e insultar a un automovilista durante el inicio de su campaña afuera de Six Flags, en la Ciudad de México y pidió disculpas.

A través de un video compartido por el partido RSP comentó: “El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccioné de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como Redes Sociales Progresistas debe seguir. Fui víctima del enojo y la furia cuando, pues, me sentí agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para sus candidatos”.

Tras el incidente con el automovilista, ocurrido en la carretera Picacho-Ajusco, de la alcaldía Tlalpan, Alfredo Adame señaló haber tenido charlas con el presidente del partido RSP en la Ciudad de México, Pedro Pablo de Antuñano, para mantenerse con los lineamientos respecto a la campaña, demostrando a la ciudadanía ser un partido serio.

Candidato Alfredo Adame en campaña en Tlalpan

“A todos ustedes, mis compañeros progresistas, a la dirigencia nacional y la dirigencia estatal les hago saber que tengo un compromiso de aquí al final de la campaña electoral, me comportaré de la forma en que se debe comportar un diputado federal”, dijo

El también presentador de televisión señaló que ese era su compromiso comportarse correctamente y aseguró haber “aprendido la lección”, ya que en “la política había que tener la piel gruesa y hay que tener también la mecha larga”, afirmó.

Por otro lado, como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el candidato del patido Redes Sociales Progresistas (RSP) aprovecha cada oportunidad para desmentir nuevamente el audio donde dice que se quedaría con 25 de los 40 millones destinados por el INE a su campaña.

