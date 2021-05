Candidata de Morena en Metepec amenaza a la hija de su rival

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) contra Gabriela Gamboa, candidata a la alcaldía de Metepec, Estado de México por la coalición Juntos Haremos Historia por amenazas.

De acuerdo con la denuncia interpuesta Gabriela Gamboa, alcaldesa con licencia, amenazó a la hija de Fernando Flores, candidato de la coalición Va por el Estado de México, según se escucha en un audio filtrado en redes sociales.

En un lenguaje soez y visiblemente enfadada, la candidata por Morena, quien busca la reelección, deja en claro que ella sí tiene “ovarios” para hacer las cosas, y acepta que el candidato le lleva ventaja rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio.

Candidata de Morena amenaza a hija de su rival

Gabriela Gamboa, alcaldesa con licencia de Metepec, amenazó a la hija de su contrincante

En el audio se escucha una conversación telefónica que la candidata de Morena, PT y Panal supuestamente sostuvo con un amigo en común, quien se identifica como "compadre" de Flores, y se escucha cuando ella le dice: “sabes con la niña qué puedo hacer ¿verdad?”.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la advertencia inicia cuando Gamboa Sánchez, quien aspira a la reelección, pide a su interlocutor que comente a su adversario que sabe cómo sacar "chingón" una campaña en la que le pegan.

"Vamos a destapar un escándalo… y vienen los putazos", subraya, al tiempo que el hombre le asegura que está equivocada y ella revira: "tú crees que soy pendeja?".

“Gabriela” –así la llama el hombre-- advierte que se va a "romper el hocico" con ese "pendejo", y asegura que el equipo del panista no sabe operar.

--Quieren putazos, sin pedo, abrimos la caja de Pandora… te la estoy cantando… sabes con la niña qué puedo hacer ¿verdad? --dice Gamboa.

--Con qué niña --pregunta el hombre.

--Pues es la hija de Fernando, querían verme en el punto, porque tú sabes que lo puedo hacer, me van a tener en el punto.

-A ver, corazón, yo te dije que nos íbamos a sentar para que platicaran.

--No, no, no, no. A ver corazón, mierda. Neta, que le caigan a la niña, que le caigan a la otra ¿no?

--Yo creo que estás diciendo cosas que no tenías que decir.

--Lo sostengo y lo voy a hacer con operativo, a putazos, cabrón, me querían ver hacer.

--Creo con la familia nadie se debe meter ¿no?

--Se los advertí muchas veces, qué te digo- mi rey, tenían una amiga y se las estoy cantando. Como veo, doy... Dile que va a chingar a su puta madre de mi parte y que soy mucho más culera que él… Nada más dile 'putazos, putazos'.

