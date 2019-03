Candidata a ministra de SCJN se defiende: "No soy la señora de"

Yasmin Esquivel, aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo durante su comparecencia ante la comisión de Justicia del Senado, que no ha tenido ningún tipo de cargo donde algún parentesco o vínculo afecte su independencia en su función como juzgadora.

"No soy la señora de o la esposa de, bien saben lo que le cuesta a una mujer ser reconocida por sus méritos propios y no por el vínculo con un hombre. Mi historia en el ámbito político y público no empezó hace unos meses ni unos pocos años", expresó.