Canciller Marcelo Ebrard informa que EU solicita extradición de Ovidio Guzmán

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores. SRE

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que hay una solicitud de extradición del Gobierno de Estados Unidos contra Ovidio Guzmán, hijo de el Chapo Guzmán.

"Hay una solicitud de extradición que tenemos nosotros registrada, que es de la fecha 19 de septiembre del 2019, y eso es una solicitud de detención provisional y luego ya se hace el procedimiento de extradición", dijo.

Manifestó que "hoy por hoy es lo que tenemos aquí en la Cancillería".

El secretario de Relaciones Exteriores manifestó que las autoridades de Estados Unidos no se han comunicado hasta el momento por esta detención.

"No podríamos proceder a extraditarlo el día de hoy, mañana, pasado en estas circunstancias; tenemos que cumplir las formalidades", puntualizó.

El canciller negó que la captura de Ovidio Guzmán sea un "intercambio" previo a la reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la próxima semana.

"No tiene que ver, la verdad, porque este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades encargadas de hacerlo y no hubo intermediación o consulta política en el gabinete. Entonces pues no hay relación entre la operación policial propiamente y lo de la Cumbre.