Canadá pide a sus ciudadanos tener cuidado en barcos que van a Cozumel

El gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje para que sus ciudadanos tengan cuidado en los barcos de la ruta Solidaridad-Cozumel, esto de acuerdo con el portal oficial de Consejos y Advertencias de Viaje del Gobierno de Canadá.

Esta advertencia se suma a la emitida por Estados Unidos, con énfasis en los empleados de su gobierno, debido a la explosión de un artefacto registrada en una de las embarcaciones de Barcos Caribe el 21 de febrero pasado.

Según el sitio, en el apartado de seguridad, advierte que además de la explosión, las autoridades locales encontraron otro artefacto explosivo en un ferry que también operaba desde Playa del Carmen el 1 de marzo.

Entre las recomendaciones a las que hace mención Canadá pide también mantenerse atento a los avisos que se generen en los medios tanto locales como a través de las redes sociales.

Postura oficial

Previamente, la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña, informó que la llegada de cruceros a costas del estado opera de manera normal, sin registrarse cancelaciones.

Señaló que de los 43 cruceros programados para la semana que comprende del 26 de febrero al cuatro de marzo de este año, sólo faltan cinco hoteles flotantes -Independence of the Seas, Seven Seas Explorer, Vision of the Seas, Carnival Fantasy y Carnival Valor, por llegar a las terminales marítimas de la Isla de las Golondrinas.

Indicó que, del cinco al 11 de marzo, se espera el atraque de 44 cruceros a costas de Quintana Roo, de los cuales 32 llegarán a la isla cozumeleña, y el resto a la terminal marítima Puerta Maya de Mahahual.