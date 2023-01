Canadá, Estados Unidos y México combatirán racismo y discriminación

Mélanie Joly, Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá; Marcelo Ebrard, canciller mexicano y Antony Blinken, secretario de Estado de EU. Foto: Especial

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, firmaron la Declaración de la Alianza Norteamericana para la Inclusión e Igualdad Racial.

El canciller mexicano manifestó que el racismo en México sintetiza la desigualdad social y de género que se quiere desmantelar.

Durante la firma, el funcionario externó que en la administración del presidente Joe Biden también existe la preocupación por erradicar esta cultura; de la misma forma, dijo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“Trudeau, siempre que nos hemos reunido es una gran preocupación para él, no es discursiva, es algo que lo conmueve, y nosotros contamos esta historia que estoy contando ahora, dijimos ‘bueno, ¿y por qué no hacemos algo juntos si estamos haciendo algo tan parecido? ¿Por qué no hacemos causa común?’”, dijo.