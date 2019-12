Calderón sobre el T-MEC: "Ojalá no salgan con que 'a Chuchito lo bolsearon'"

La firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ha provocado diversas reacciones luego de su firma en la Ciudad de México, y aunque, hasta ahora habían sido de felicitación y alegría para la administración actual, la Cuarta Transformación (4T), una serie de inconsistencias respecto a las clausulas laborales incluidas en este, provocaron la reacción de un expresidente mexicano.

FELIPE CALDERÓN Y EL T-MEC

Pese a que, el Gobierno de México, ha indicado que el T-MEC no tiene “letras chiquitas”, Felipe Calderón utilizó las redes sociales, para burlarse de lo dicho por la 4T.

TUIT DE CALDERÓN SOBRE EL T-MEC

El expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, parece tener tiempo, para burlarse del T-MEC, a pesar de que se encuentra siendo investigado por el gobierno norteamericano, luego de que, García Luna, un funcionario quien gobernó junto a él, durante su sexenio presidencial, ha sido detenido por tener lazos con el narcotráfico de México.

Ahora el exmandatario Felipe Calderón, ha expuesto su postura sobre las inconsistentes declaraciones de Jesús Seade, quien indica que no hay de qué preocuparse, pues el T-MEC no afecta a México, sino que, lo beneficia y que no permitirá que nada pase sobre la soberanía mexicana.

Como consecuencia de sus declaraciones, Calderón tuiteó: “Ojalá no salgan con que ‘a Chuchito lo bolsearon’”.

Ojalá no salgan con que "a Chuchito lo bolsearon". — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 16, 2019

DECLARACIONES DE JESÚS SEADE

La incómoda situación que ha surgido sobre el T-MEC, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, declaró lo siguiente en su cuenta oficial de la red social Twitter: “Lo firmado entre México, Estados Unidos y Canadá es un Tratado trinacional, “NO tiene ‘letras chiquitas’, es 100% público. Es un muy bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita “extras” para venta interna que NO SON PARTE DEL PAQUETE”.

Lo firmado entre MX, EU y CAN es un Tratado trinacional. NO tiene "letras chiquitas", es 100% público. Es un muy bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita "extras" para venta interna que NO SON PARTE DEL PAQUETE https://t.co/k6ipaODjBR — Jesús Seade (@JesusSeade) December 15, 2019

El tuit que está fijado en su cuenta, brinda una serie de tuits que aclaran las dudas sobre el T-MEC, y concluyen con lo siguiente: “Espero haber disipado la confusión que algunos han sembrado, y puesto la atención en lo importante: las decisiones unilaterales de EU pero, aún así, la importancia de desarrollar estas mejores reglas T-MEC con ellos, precisamente porque siempre gravitarán hacia ser unilaterales”.

Jesús Seade

Espero haber disipado la confusión que algunos han sembrado, y puesto la atención en lo importante: las decisiones unilaterales de EU pero, aún así, la importancia de desarrollar estas mejores reglas T-MEC con ellos, precisamente porque siempre gravitarán hacia ser unilaterales. — Jesús Seade (@JesusSeade) December 15, 2019

