Calderón recibió millones por parte de los Beltrán Leyva ¿lideraba el cártel?

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa se vio envuelto en medio de un nuevo escándalo, luego que autoridades estadounidenses revelaron que el ex mandatario recibió millones de dólaes por parte del hermanos Beltrán Leyva, por al menos siete años.

¿Lideraba el cárcel?

Resulta que Calderón recibió millones de dólares por parte del grupo criminal a cambio de proporcionar información oficial de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), por lo que fue pieza importante para la distribución de droga.

De acuerdo a medios internaciones, la información confidencial de la DEA hacia a los hermanos Beltrán Leyva estaba a cargo del comisionado de la Policía Federal de México, Manelich Castilla, quien a su vez recibía información sobre los movimientos a realizar para combatir la droga y detener a los hermanos Beltrán Leyva.

Iván Reyes Arzate, entonces comisionado de la DEA se entregó a las autoridades en Chicago, luego de ser acusado de estar involucrado con un cártel mexicano, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo a las autoridades, el comisionado de la DEA le pasaba la información al funcionarios de Calderón, quienes a su vez, distribuían los datos por millones de dólares por parte del grupo criminal.

“Sabes que estás ahí y quien ver con quién andas. No hables… Líbrate de todo… ayer llegó un audio y dieron que estaban en el segundo nivel. No andes con nadie en público en los próximos días”, eran algunos de los mensajes que ex policía de Calderón la filtraba al cártel de los Beltrán Leyva a cambio de dinero.

Asimismo, se informó que durante el sexenio de Calderón, diversos funcionarios y agentes de seguridad recibieron millones de dólares por parte del cártel mexicano, información que el mismo exmandatario tenía conocimiento.

El comisionado de la DEA se entregó en 2017, sin embargo, hasta el momento las investigaciones en su contra continúan.

