Calderón propone una "rebelión armada" en Venezuela y México contra el "populismo"

El expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa propuso, durante un foro virtual con líderes de derecha de Argentina, Colombia, Bolivia y Venezuela, una "rebelión armada" a fin de acabar con la "pandemia del populismo que muchos países de Latinoamerica han alcanzado".

De acuerdo con el expanista, en el caso de México, dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador "no tiene capacidad, ni está en sus cabales para gobernar”, por lo que está sumiendo al país en un sistema populista contra el que él ha luchado desde los gobiernos del PRI, aseguró.

Las declaraciones de Felipe Calderón se dan, mientras su exsecretario de Seguridad Pública, Genero García Luna y dos jefes policiacos cercanos a él, enfrentan cargos por tráfico de drogas en Estados Unidos, además de colaborar cercanamente con el Cártel de Sinaloa para asegurar el crecimiento del grupo criminal en México.

Felipe Calderón

*Se robó la presidencia

*Traiciono a la patria

*Impuso una guerra sangrienta

*Cometio crímenes de lesa humanidad

*Entrego-con García Luna-el país al narco y a Odebrecht los recursos de la nación

*Es un golpista

Exigimos para el juicio y castigo

Si de acuerdo RT pic.twitter.com/ycOPCDDMli — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) July 31, 2020

“Esas vías tienen que incluir la movilización, la participación pública, el diálogo, el llamado a la solidaridad internacional, la fuerza e incluso la posibilidad siempre abierta, pero, caray, pragmáticamente, honestamente, analicémosla, de rebelión armada”, dijo Calderón Hinojosa.

“Yo exhortaría, sé que muchos de la audiencia no están de acuerdo conmigo, pero Venezuela ha sufrido tanto y nuestros países van aceleradamente en ese camino de sufrimiento que nosotros tenemos la responsabilidad de pensar, con los pies en la tierra, el corazón ardiente, pero la cabeza bien fría, acerca de lo que tenemos que hacer”, añadió.

¿Quiénes participaron en el foro con Felipe Calderón?

Los consejos de Felipe Calderón fueron escuchados por otros líderes de derecha como los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana y Jorge Quiroga; Patricia Bullrich, del partido Propuesta Republicana de Argentina; y Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, Venezuela.

Felipe Calderón Hinojosa gobernó México del 2006 al 2012 y se caracterizó con desatar una "guerra contra el narcotráfico".

Durante la reunión virtual, Felipe Calderón dijo que México se encuentra, al igual que en Venezuela, padeciendo “el mismo proceso de desmantelamiento del régimen democrático”.

Por lo que “la insurrección armada de rebelarse contra el dictador” es correcta, aseguró.

“Por supuesto a mí me emociona y me exhalta, después de luchar contra la dictadura, la dictablanda. Aquí entre nos, ¿esta es la vía para Venezuela? ¿Se puede armar, hay posibilidades de que prospere y cómo se le va a hacer?… Las elecciones son una farsa… Me resisto a creer que se pueda descartar… Nada puede descartarse de antemano en el diseño de una estrategia”, manifestó.