Calderón es burla de todo México por su alcoholismo

Los señalamientos del gusto por las bebidas alcohólicas del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, por diversos personajes de la política nacional, así como de los internautas, son cotidianos; y periodista Julio Scherer, pudo conocer diversos episodios que el ex mandatario vivió con gente cercana como Manuel Espino.

En una ocasión, señaló, en 2000 durante una reunión de diputados del PAN, en donde se le nombró al ex mandatario como coordinador de la bancada, ocurrió un bochornoso incidente, expuso Espino que le dijeron durante la noche:

Algo que había molestado al michoacano es que exigía una "botella más", a pesar de que el servicio de bar del hotel ya había concluido.

Los diputados panistas protestaron por lo que llamaron un agravio y se retiraron de la sesión; su coordinadora era Josefina Vázquez Mota, quien en 2012 fue la candidata presidencial blanquiazul.

Debido a las expresiones en contra del presidente Calderón por parte de los petistas y a la reacción de los panistas, el priista Carlos Ramírez Marín, quien era el presidente de la Cámara, suspendió la sesión, asegurando que no había condiciones para seguir los trabajos legislativos.

Cuestionado por los medios, Noroña declaró desde San Lázaro sobre el supuesto padecimiento del entonces Ejecutivo:

Carmen Aristegui, un día después de que se suspendió la sesión de la Cámara de Diputados por la manta de Fernández Noroña, la periodista abordó durante su noticiero los comentarios que surgieron en redes sociales sobre el supuesto alcoholismo de Calderón Hinojosa.

En entrevista con Adela Micha en febrero de 2019, la periodista le preguntó al expresidente Calderón si se echaba sus tequilas y así respondió:

"Me gusta mucho cantar, ya no canto porque con este mito que me armaron, esta gran mentira, pues mejor me cuido. Pero sí, sí me gusta convivir y estar con mis amigos y cantar y me gustan las canciones rancheras, etcétera, ¿Y qué? Eso no me hace un alcohólico y me parece totalmente injusto que lo digan"