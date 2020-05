Calderón critica a secretaria del Trabajo por ignorar uso de cubrebocas

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, criticó a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, por ignorar las indicaciones de las autoridades sanitarias al no usar cubrebocas al salir de compras a un supermercado de la Ciudad de México, el epicentro de la pandemia en el país.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón publicó que la funcionaria hizo caso omiso de la petición que le hicieron los empleados del supermercado, ubicado en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, donde las autoridades hicieron obligatorio el uso del cubrebocas para prevenir contagios de Covid-19.

“La Seretaria del Trabajo probablemente celebraría la creación de los 8 empleos que ha creado: los de sus parientes”, remató Calderón en su tuit, haciendo referencia a la publicación que señala a Alcalde por tener a diversos familiares trabajando en el sector público.

En la CDMX y en la alcaldía de Benito Juárez, se pide el uso de cubrebocas. Los empleados de la tienda se lo pidieron y los ignoró. La Secretaria del Trabajo probablemente celebraría la creación de los 8 empleos que ha creado: los de sus parientes. https://t.co/9USHi4UHfy — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 23, 2020

Critican a secretaria del Trabajo por no usar cubrebocas

El viernes por la noche, el periodista Ciro Gómez Leyva difundió un video publicado por la revista Emeequis en el que se puede ver a la secretaria en un supermercado realizando sus compras sin el uso de cubrebocas, lo cual le valió fuertes críticas.

Alcalde fue blanco de críticas tras difundirse que varios de sus familiares tienen puestos dentro del Gobierno

A través de su cuenta de Twitter, Alcalde reconoció que, efectivamente, no portaba el cubrebocas al momento de ser grabada porque se lo quitó para hablar por teléfono, sin embargo, eso no justificaba el nivel de acoso, además de las calumnias sobre el supuesto guardia a quien ignoró.

"Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia", escribió Luisa María Alcalde.

La reacción de la titular de la STPS generó todo tipo de comentarios en Twitter, pues hubo personas que la apoyaron, mientras otras criticaron su "irresponsabilidad" de no usar la mascarilla, cuando ella ha sido muy estricta con las empresas que no siguen las recomendaciones para proteger a los empleados.