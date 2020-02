Calderón acusado de ordenar ejecución de periodista y proteger narcos

Felipe Calderón con los días contados si García Luna habla.

El ex presidente Felipe Calderón se encuentra en el umbral de ser llamado a cuentas por los delitos cometidos por su subalterno y ex policía estrella de su sexenio, Genaro García Luna, quien como se sabe, protegió al Cártel del Pacífico. Por si fuera poco, un periodista sobreviviente a una orden de ejecución, también lo acusa de ser el autor intelectual.

Como se sabe el ex secretario de Seguridad Pública fue detenido el pasado 17 de diciembre en EEUU por vínculos con el crimen organizado a quienes les daba protección a cambio de millonarios sobornos en dólares.

Apenas la víspera el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado acusó a Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) no solo de formar parte del Cártel del Pacífico, al que García Luna brindó protección durante su sexenio de acuerdo a las pesquias, sino también es acusado de ordenar el asesinato de un periodista.

En su oportunidad el también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, acusó al ex presidente de ser parte de la organización que fundaron Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada: “Miren el tamaño de la inercia de esta espiral de violencia y criminalidad que desató Calderón, que dura hasta nuestros días, y lo hizo porque él era parte de un grupo delictivo, o sea finalmente si él brindaba protección a través de García Luna a un grupo delictivo, pues él era parte de esa banda”, reiteró el legislador.

“No debería extrañarnos que en este primer año haya habido más violencia. A lo mejor esa protección llevaba ciertos equilibrios, pero finalmente complicidad con la delincuencia y el país le salió carísimo, hubo miles de muertos y desaparecidos, violencia y sangre en los últimos 12 años, y todo para favorecer a un grupo criminal”, puntualizó.

Periodista en la mira

Sobre el comunicador Jesús Lemus, declaró que en 2008, cuando Felipe Calderón cumplía dos años en el poder y la “guerra contra el narco” se había declarado casi dos años antes, a finales del 2006.

Jesús Lemus Barajas era director de un medio local en el municipio de La Piedad, en Michoacán, donde se juntan Guanajuato y Jalisco, el estado epicentro de la confrontación entre los cárteles de la droga.

Lemus Barajas publicó información en donde denunció vínculos de gente cercana a Calderón con el Cártel de la Familia Michoacana, concretamente entre su hermana Luisa María Calderón y el narcotraficante “La Tuta”.

“Es una versión que yo comencé a difundir porque la conozco de fuentes cercanas del narcotráfico, y esa versión posteriormente es referida por ‘La Tuta’ en uno de sus videos públicos que están prohibidos en Youtube.

Ahí dice que la hermana del Presidente Felipe Calderón le hablaba para pedirle favores para que candidatos de elección popular fueran apoyados por el narco", refirió el periodista.

Lo fabricaron como “narco”

Posteriormente fue aprehendido el 7 de mayo en Guanajuato, acusado de ser el segundo de los líderes más importantes de la Familia Michoacana.

“El comandante Luis Carrillo me lleva y me entrega a un grupo de Los Zetas para que me ejecuten en Guanajuato, es obvio que era una orden que bajó de Felipe Calderón, a través de su amigo el Gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Olivas Ramírez; ese personaje es el que me manda secuestrar para que me desaparezcan, para que me ejecuten, y me entregan al grupo de Los Zetas. […] claramente lo escuché –y son palabras que nunca se me van a olvidar–, cómo le dijo: ‘ahí te lo encargo, dale pronto y lo tiras al río’. Esas palabras no se olvidan”, relató Lemus.

La orden provenía del entonces presidente Felipe Calderón, aseguró el periodista, quien vive en el exilio. “De nadie más pudo haber venido la orden. Yo no tenía ni la más mínima relación con el Gobernador de Guanajuato como para que él me haya mandado a su Policía Ministerial”.

Lemus se salvó gracias a la organización Reporteros Sin Fronteras, pues sus colegas actuaron de inmediato. “Eso fue lo que a mí me salvó la vida, porque realmente la intensión era matarme, pero cuando aparece el comunicado de RSF, el comandante va y me recoge de la casa de seguridad”, añadió.

Sin embargo. al periodista le imputaron cargos de delincuencia organizada y narcotráfico, y fue enviado a un penal de máxima seguridad en Puerta Grande, Jalisco, donde convivió con jefes narco, secuestradores, criminales y hasta el asesino confeso del asesino de Luis Donaldo Colosio. “Ahí estuve con los delincuentes más peligrosos de México de aquel tiempo, como Rafael Caro Quintero, ‘El Mochaorejas’, Mario Aburto, Alfredo Beltrán Leyva”, destacó.

Lemus años después, salió libre luego de que un juez determinara que no había elementos suficientes para haberlo condenado por asociación delictuosa y fomento al narcotráfico.

Los 1.100 días que sobrevivió en la cárcel y las historias que ahí conoció quedaron plasmados en sus libros Los Malditos, publicado en 2013, y Los Malditos 2, publicado en 2016. Sin embargo, para él la vida no volvió a ser igual, vive bajo amenazas constantes, no tiene residencia fija y siempre bajo un protocolo de seguridad que le impide estar con su familia.

“Calderón es un farsante, un loco, un mitómano. Es increíble que quiera que nos traguemos la mentira de que él no sabía lo que hacía el Secretario de Seguridad Pública.

“Por supuesto que sabía y tan lo sabía que cuando yo estaba en Puente Grande, tenía de vecino de celda al ‘El Grande’, José Enrique Villarreal Barragán, el jefe de los sicarios de los Beltrán Leyva, y de la voz del ‘El Grande’ escuché las versiones de cómo era la relación de Felipe Calderón, a través de Genaro García Luna, no solo con el Cártel de Sinaloa, sino con el Cártel de Los Zetas, con el Cártel del Golfo, de La Familia Michoacana”, concluyó Lemus Barajas (Ariel Velázquez).