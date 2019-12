CDMX Ebrard asegura que todos tienen derecho a amar a quien quieran (LGBTTTIQ)

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, participó en la celebración de los 10 años de vigencia de la ley que permite la unión de dos personas del mismo sexo en la Ciudad de México (CDMX), lugar al que, varias personas de la comunidad LGBTTTIQ han llegado, para realizar el sueño de unirse en matrimonio con la persona que aman.

EBRARD IMPULSOR DEL MATRIMONIO GAY

El hoy secretario Marcelo Ebrard, fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), durante seis años, periodo que cubrió del 2006 al 2012.

En sus épocas de Jefe de Gobierno de la CDMX, decidió impulsar y aprobar el matrimonio gay; por lo que, en el año 2009, cuando la propuesta le fue hecha, él decidió apoyarla, hecho que generó uno de los cambios más importantes en temas de inclusión y respeto a las preferencias sexuales de los individuos.

EBRARD OPINA AL RESPECTO

El Canciller Marcelo Ebrard, enfatizó, durante su participación en el evento “Política Exterior Inclusiva y Derechos LGBTTTIQ, a 10 años del Matrimonio Igualitario”, que solo cuando se respete y se deje de acosar a los seres humanos por su toma de decisiones individuales, podrá realizarse el avance hacia una sociedad igualitaria.

Ebrard expresó: “Creemos firmemente que para construir una sociedad libre, igualitaria, próspera, pacífica, lo primero que hay que hacer es dejar de perseguir, excluir, discriminar a las personas en las decisiones esenciales en su vida que no le competen al Estado”.

TODOS PODEMOS AMAR CON LIBERTAD

El secretario Marcelo Ebrard, enfatizó que, el ser humano tiene: “derecho de amar a quien quiera y si ese es un principio subversivo, pues querrá decir que nuestra sociedad está muy mal”.

Matrinonio igualitario

Te puede interesar: "Zapata Gay" hizo recordar a "Guadalupe Monroe", obra que se realizó en los 80's

RECORDÓ SU DEFENSA AL MATRIMONIO IGUALITARIO

Durante su participación, recordó la situación en la que México se encontraba en el 2009, pues comentó: “Había muchos razonamientos para decidir no hacerlo, que no era tan importante o era un colectivo que no era tan decisivo y en cambio habría un costo electoral. Se tomó la determinación y tuvimos más respaldo en la Ciudad de México que antes que se aprobara esta ley. Estaban equivocados los conservadores.”

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana