Busca Panal reinventarse y ofrecer un partido de lucha ciudadana

En la elección pasada logramos en 21 estados la votación del más de 3 por ciento valida emitida, esto nos está dando la posibilidad de constituirnos como partido local, si bien es cierto a nivel nacional no alcanzamos esa cifra, sin embargo con esta representación nos da la oportunidad de renacer, reinventarnos, y retomar todas las causas por las que luchamos expresó Leticia Gutiérrez Corona, coordinadora nacional de la dirección de Mujeres del Panal.

Este día el Partido de Nueva Alianza, entregó ante el Iepac la documentación requerida para constituirse como un partido local.

Gutiérrez Corona expresó que una de las causas por las que a nivel nacional no alcanzaron el porcentaje para continuar como partido en el país, a que en la elección pasada hubo una gran participación ciudadana, “la votación se creció enormemente y se diversificó en los diferentes partidos políticos, las alianzas, las coaliciones, que incluso contribuyeron a la confusión del votante, por lo que seguramente el INE tendrá que valorar esto y establecer reglas muy claras”.

Violencia política



Expresó que el principio de paridad también causó algunas resistencias, “lo que generó varias situaciones que a la fecha no hemos analizado qué tanto impactó en estos resultados, lo que si se ha evaluado es la violencia política que se ejerció como candidatos, por lo que estaremos muy pendientes, porque ese es uno de nuestros temas, buscar que la violencia se elimine de todos los espacios de representación política”.

“Queremos que la conformación de nuestro nuevo partido sea incluyente, que escuche todas las voces y tengamos la oportunidad de trabajar sobre nuestra agenda como la igualdad de derechos, oportunidades, salario, no discriminación, y sobre todo que haya la posibilidad de que tengan voz las mujeres en este partido”, dijo.

Indicó la coordinadora nacional que en el país, en la última elección obtuvieron casi un millón y medio de votos, y son quienes necesitan sentir que su voz fue escuchada.

“Estaré apoyando desde la coordinación nacional del movimiento de mujeres, tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo y luchar desde este partido por el principio de igualdad y la no discriminación, una base para la democracia”, señaló.

Sobre si seguirá siendo el partido de la maestra Elba Esther Gordillo, dijo: “nunca ha sido, si fue ella fundadora al igual que yo; el partido no tiene dueño ni dueña, el partido es de todos los ciudadanos, hombres y mujeres que quieren sumarse a una casa liberal, aquí defendemos el derecho de decidir de cada quien, a participar y lo apoyamos, como el derecho a la diversidad sexual, somos incluyentes y este partido tiene mucho para dar”.

Indicó que en esta elección federal la ciudadanía expresó otra cosa, por lo que el Panal tiene que analizar por qué la gente no votó por los partidos tradicionales, “vemos la debacle en otro partidos, su división; nosotros no estamos divididos, estamos más unidos que nunca, y hoy queremos demostrar a la ciudadanía que Nueva Alianza sigue unida con sus causas y que a pesar de no contar con grandes figuras políticas o padrinos, si contamos con liderazgos sociales en cada estado”.

Verónica Camacho