Busca PT obligar a los estados a pagar cuotas mensuales al ISSSTE

El Partido del Trabajo (PT) busca, a través de una serie de reformas para dotar de facultades legales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ), obligar a las entidades federativas del país a pagar las cuotas mensuales a la dependencia.

La iniciativa fue presentada por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, quien a través de un comunicado aseguró que con estas medidas, los derechos de los trabajadores adscritos al ISSSTE se verán menos afectados.

Los #Coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades que van desde el #Resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo.

Mira más: ��#60AniversarioISSSTE pic.twitter.com/wyzd3yt4NM — ISSSTE (@ISSSTE_mx) January 30, 2020

"El ISSSTE no cuenta con las atribuciones para poder cobrar. Si una entidad federativa no reporta los descuentos hechos a los derechohabientes, no hay manera de obligarles a pagarlo y por eso es que estamos legislando para poder darle esa facultad”, se lee en el documento.

Añade que "con estas nuevas leyes, se busca que los estados no desvíen los recursos que cada quincena le descuentan a los trabajadores y no son entregados”.

Bernal Martínez explicó que a pesar de que el ISSSTe contempla el pago mensual por parte de las entidades federativas, pocos estados del país lo hacen, por lo que dijo "no se ha dotado de un instrumento para que de manera obligatoria lleven a cabo el cumplimiento de tales disposiciones".

Te puede interesar: ISSSTE asegura que 7 de cada 100 mexicanos son diabéticos o hipertensos

De acuerdo con la legisladora, esta situación a orillado a que muchos de los empleados no sean atendidos por el ISSSTE, debido a la falta de pago por parte de sus empresas o el gobierno en turno.

“Los únicos argumentos que les dan, es que no pueden hacer atendidos porque el ISSSTE no tiene la faculta de hacer cobros”, sentenció la diputada del PT.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana