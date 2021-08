Burlas de Vicente Fox son minimizadas por AMLO presidente

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 4 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió y minimizó las burlas de Vicente Fox sobre la consulta popular del pasado 1 de agosto en donde se votó por el enjuiciamiento a ex mandatarios.

El titular Ejecutivo declaró que quienes robaron antes ya no lo pueden hacer más y que hoy en día ya no hay intocables, pues existen investigaciones abiertas que está resolviendo la Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo que debemos tener presente es que ya no se permite la corrupción”.

Es importante mencionar que ganó el ‘Sí’ en la Consulta Popular 2021, pero no procederán pues no se reunió el 40% de la participación que se necesitaba para iniciar un juicio contra los ex líderes mexicanos.

Burlas de Vicente Fox por la Consulta Popular

El ex presidente arremetió contra los mexicanos

El ex panista usó su cuenta de Twitter para arremeter en contra del proceso que se realizó el pasado domingo: “Día histórico. La más baja votación de todos los tiempos”.

Sus comentarios rápidamente fueron respondidos por miles de mexicanos, ya que tenía algunas semanas que el ex presidente que corría riesgo de ser enjuiciado no se había pronunciado públicamente.

Previamente dimos a conocer en La Verdad Noticias que el guanajuatense llamó “pendejos” a quienes votaron en dicho ejercicio.

“No tardamos en saber cuántos pendejos quedan en el país, el día de la consulta tendremos cifras exactas”.

La cuenta de Twitter de Vicente Fox tiene casi un millón y medio de seguidores y mayormente está dedicada a arremeter en contra del gobierno federal actual.

¿Quién puede solicitar una consulta popular?

El ejercicio se hace para que los mexicanos decidan

Los ciudadanos; contando con por lo menos el 5% de apoyos de quienes conforman el censo electoral nacional. puede ser de nivel departamental, distrital, municipal, local y nacional.

En este caso fue el mismo presidente quien la solicitó y posteriormente AMLO aseguró que la consulta popular se convertirá en un hábito en México para tomar en cuenta a los ciudadanos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!