‘Bruja de Corales’ lanza predicción para los políticos de Quintana Roo

‘Bruja de Corales’ lanza predicción para los políticos

La activista social y esotérica, Maritza Burgos, pronosticó que si José Luis “Chanito” Toledo Medina, sigue en su actitud de solo prometer, pero jamás cumplir, le espera la derrota electoral el 1 de julio próximo.

La también llamada “Bruja de Corales”, quien ha sido la “gurú oficial de varios candidatos y quien ve con la mente lo que los ojos no pueden vislumbrar, además de tener poderes extrasensoriales al consultar “a su Señor”, según sus seguidores, manifestó que hasta el momento quien tiene “la moneda de cambio”, es decir la simpatía de los grupos sociales de las regiones y colonias populares es el croquista y candidato de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, Mario Machuca Sánchez.



En entrevista con La Verdad, respecto de la candidata de la alianza “Juntos Haremos Historia”, Mara Lezama, admitió que si es muy reconocida entre los diferentes sectores sociales por su programa de radio y televisión, sin embargo, apuntó que debe aplicarse “no tiene baños de pueblo”, lo que le impedirá llegar.

Sin embargo, dijo, no todo está perdido, por lo que anunció que el próximo 20 de mayo, corroborará como va conformándose dicha predicción de quién gobernará Benito Juárez los próximos tres años, pero una cosa es segura, acotó: “nunca he fallado en mis predicciones desde el 2002, con “Chacho” Zalvidea.

Incluso recordó que en ese tiempo, las oficinas del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), estaban cerca de la avenida Bonampak, donde se estableció un plantón de cinco días porque no querían reconocerle el triunfo a Juan Ignacio, por lo que hizo un ritual, y hasta mató una gallina negra, esparciendo su sangre en el pavimento para protegerlo.

Expuso que en mayo próximo cuando ya se aclare más el panorama en el más allá, y al invocar a los espíritus, ya que es devota de la “Niña Blanca”, podrá pronosticar con más precisión lo que ocurrirá en los próximos comicios en relación a la presidencia municipal de Benito Juárez y de otras, así como otros cargos de elección popular.

Manifestó la creyente de la Sana Muerte que a quienes tengan alguna duda de sus aseveraciones, están las pruebas en diversos reportajes y libros como “Los Brujos del Poder”, donde han salido a relucir sus atributos.

Manifestó que a Mario Machuca, le mataría no sólo una gallina sino un chivo, una víbora u otro animal en caso de ver que se le está escapando de las manos ese cargo, ya que reiteró: “es el más humano y no te engaña, si no puede ayudarte te lo dice, no te hace dar vueltas y si está en sus manos apoyarte lo hace”, destacó.

En detalle

De Mara Lezama reconoció que Andrés López Obrador la apoya, pero si no camina, ni se identifica con el pueblo, no le ve posibilidades, “ha sido gente como ustedes del periodismo, tiene un programa, la ubicamos en la radio, llama a las direcciones del gobierno para que te apoyen , a veces funciona otras veces no”, resaltó.

La Bruja de Corales, externó que “vamos a lo más fuerte, "Chano" Toledo hijo contra Mario Machuca, mi sentir, la verdad "Chanito", jala, ha jalado gente, ya ganó diputaciones, Machuca es croquista, pero te puedo asegurar, primero te puedo decir que dice la “bola de cristal” y luego como persona como Maritza Burgos: te puedo decir que es más humano Mario Machuca, es una persona que cuando te ayuda te ayuda, no te cuentea, no te promete lo que no te va a cumplir”.

“Como gestora social, que he ayudado a mucha gente, si me dice sí es si, sino mañana, pero te soluciona, pero si no puede te lo dice, pero “Chanito”, es muy popular entre la tropa, como la canción de Adelita, pero lo que tiene, no sé si es su equipo, pero no cumple te deja mal, esto es de Maritza Burgos”.

Ahora, añadió como adivinadora, “de lo poco o mucho, yo tengo el don, quien se va llevar la presidencia hasta el momento es: Mario Machuca, hasta ahorita, porque tú sabes ando en esas cosas esotéricas, hasta ahorita es lo que sale, pero todo puede cambiar”, concluyó.