Bonilla acusa falta de argumentos la SCJN contra extensión de su mandato

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, declaró este lunes que no está de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre invalidar la ley que le permitiría ampliar el periodo de su mandato de dos a cinco años.

Bonilla Valdez señaló que el ministro de la SCJN, Arturo Fernando Zaldívar Lelo, omitió mencionar cuál fue el artículo de la Constitución que violó al intentar ampliar su periodo de mandato.

Bonilla no está de acuerdo con decisión de SCJN

El mandatario defendió su deseo de seguir en el gobierno de Baja California durante cuatro años más, y aseguró que sus opositores no pudieron recolectar suficientes argumentos para justificar su posicionamiento.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó en contra de la llamada "Ley Bonilla", causando reacciones en todo el país ante la polémica generada por el Congreso de Baja California

Reprochó a las autoridades de la Federación por ignorar la soberanía de lo gobiernos estatales, algo que “nunca se ha respetado, entonces creen que nosotros debemos bailar a su ritmo.

Bonilla que de su parte no habrá investigación contra los diputados locales de la anterior legislatura que aprobaron la ampliación de mandato de dos a cinco años e insistió en que no logró probarse que la ampliación de su mando no pudo probarse como algo inconstitucional.

Como defensora del Estado de Derecho, celebro la decisión de la @SCJN sobre la inconstitucionalidad de la “Ley Bonilla”, criterio que siempre sostuve. Comparto lo que dije en su momento en el Senado. https://t.co/7T5EgPp417 pic.twitter.com/dRBadodVRc — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) May 11, 2020

Añadió que sus abogados y él mismo sostuvieron que mientras se indicara específicamente cuál artículo prohibía esta acción, él renunciaría a la gubernatura, e indicó que quienes revocaron la idea pueden tener mayoría, “pero no quiere decir que tengas la razón”.

La propuesta del gobierno de Baja California había sido aceptada por el Congreso local, pero el ministro Arturo Zaldívar calificó la extensión como un “gran fraude a la Constitución y el sistema democrático”, durante el debate en el que los magistrados votaron en contra de dicha ampliación de mandato.

En una sesión vía remota, la SCJN declaró inválida la reforma al Artículo 8 de la Constitución de Baja California al considerarse que al aprobar la extensión del ejercicio de la gubernatura de Jaime Bonilla, el Congreso “alteró los resultados de un proceso electoral” .