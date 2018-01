Bloquean cuenta de Twitter de Felipe Calderón durante unas horas

La cuenta del ex presidente de la república fue bloqueada.

El ex presidente de México, Felipe Calderón, de 55 años de edad, este día muy temprano denunció a través de Facebook que su cuenta oficial en Twitter, @FelipeCalderon, fue "bloqueada indebidamente".

En el post que compartió con sus seguidores en Facebook, Felipe Calderón, señaló que por algunas horas no pudo hacer uso de Twitter debido al bloqueo indebido.

Además señaló que no sabe si fue obra de un hacker o de alguna campaña de saboteadores para denunciar de manera masiva su cuenta.

“Mi cuenta de Twitter @felipecalderon está bloqueada indebidamente, no tengo acceso a ella. No sé si es un hacker, o una campaña de saboteadores denunciando masiva y falsamente mis mensajes. Les aviso por este medio, en espera de poder solucionar pronto esta anomalía”, compartió el exmandatario.

Minutos más tarde de haber realizado la denuncia, el ex presidente de México, informó que logró tener nuevamente el contro de su cuenta de Twitter.

"Afortunadamente pude lograr acceder al control de mi cuenta de Twitter. Por varias horas no tuve acceso a mi cuenta, afortunadamente ya lo he recuperado y me dará mucho gusto seguir en contacto con todos ustedes".