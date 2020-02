Bisnieto de Bassó llama a conservadores irremediablemente "pend..." ante AMLO

El bisnieto del capitán de Fragata Adolfo Bassó Bertoliat, Mario Nuñez Marie, en una ceremonia conmemorativa, aseguró que quien no entiende que es tiempo de modificar estructuras es un "conservador irremediablemente pend...", al mismo tiempo que dijo estar con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"El que no defiende con el alma a las mujeres de México, no tienen dignidad de seguir en la vida con la cara en alto, el que no distingue que no podemos permitir que nuestro país esté desangrándose de esa manera, el que no entiende que es tiempo de modificar la vida, que es tiempo de modificar estructuras, es un conservador más señor presidente y yo estoy con usted señor presidente los conservadores son irremediablemente pendejos", indicó.

Bisnieto de Bassó pide a AMLO una iniciativa

Durante su participación en el 107 aniversario luctuoso de Gustavo A. Madero y Adolfo Bassó Bertolia, pidió a AMLO que envíe una iniciativa a las Cámara de Diputados para colocar los nombres de los homenajeados en el muro de honor en San Lázaro.

"La reinvindicación de nosotros los pobres no solo es necesaria y suficiente es de dignidad básica, no podemos dejar al país con 60 millones de pobres, es inhumano hacerlo, es idiota hacerlo... su razón de fuerza de los pobres primero lo traigo en el corazón, señor presidente", dijo.

Agregó: "Pero no solo los pobres, los que trabajan, obreros, las mujeres benditas y santas que están levantando uno de los movimientos de resistencia más dignos de la historia de México.

