Bienestar defiende a servidores de la nación:'No hemos robado ni una elección'

Javier May Rodríguez, secretario del Bienestar, apoyó la función de los Servidores de la Nación en las brigadas de vacunación y dijo no tener problema en que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice una supervisión de los mismos, porque no hacen trabajo electoral como dicen los opositores.

‘Nosotros no actuamos igual, no somos lo mismo, nosotros no nos hemos robado ni una elección y pueden estar tranquilos, los Servidores de la Nación ayudan a organizar que los derechohabientes reciban de manera directa sin intermediarios su pago’, dijo el funcionario federal en rueda de prensa que transmitió las redes sociales de La Verdad Noticias.

May Rodríguez recordó que la Secretaría del Bienestar firmó convenios con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para evitar que los programas sociales se usen con fines electorales.

En conferencia de prensa, el funcionario mencionó que se conformaron mil 100 brigadas con 2 mil 200 Servidores de la Nación, mismos que se encargarán de garantizar que los derechohabientes reciban su pago sin intermediarios.

Sin fines electorales: May

Además explicó que recibirán un sueldo mayor a 9 mil pesos mensuales y que en los próximos meses quedarán regularizadas sus prestaciones.

‘Ellos ganan un poco más de 9 mil pesos al mes, son trabajadores de manera eventuales, pero estamos regularizando para que podamos garantizarles las prestaciones a los Servidores de la Nación, que son fundamentales para el proceso de evitar el intermediarismo’, señaló el funcionario.

En el tema de pensiones, el secretario mencionó que este año se invertirán 152 mil 276 millones de pesos en pensiones, beneficiando a 8 millones 25 mil 587 personas en el primer bimestre del año.

A través de su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría del Bienestar mencionó que el pago del primer bimestre registra un avance del 70% y subrayó la entrega de dos bimestres en el mes de marzo.

