Bienes confiscados por EU a "El Chapo" son de México: AMLO

Al tiempo de que se condolió por la sentencia de 30 años de prisión al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ya que aclaró no le gustan las cárceles, el presidente , Andrés Manuel López Obrador, estuvo de acuerdo a lo dicho por el abogado del narcotraficante quien asegura que los bienes confiscados por el gobierno de Estados Unidos que cuantificó en más de 12 mil 666 millones de dólares, le pertenecen a México.

En su conferencia matutina donde entregó más de 42 millones de pesos a alcaldes de dos municipios pobres de la sierra de Guerrero, afirmó: “ escuché muy bien al abogado y dijo una cosa interesante que la confiscación de bienes le corresponden a México legalmente y se va a revisar el asunto. Estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de Guzmán Loera. Lo vamos a revisar”, puntualizó.

Destacó, el jefe del Ejecutivo informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está revisando cuantos bienes podrían tener confiscados Estados Unidos. Al tiempo de recordar que los más de 205 millones de dólares asegurados por el gobierno de Felipe Calderón al chino-mexicano Zenli Ye Gon, jamás se supo nada, por lo que ya ordenó una investigación

El primer mandatario desestimó que “El Chapo” Guzmán estuviera entre las personas más ricas del mundo, porque aseveró que estas valoraciones se hacían por razones políticas y publicitarias, ya que los “traficantes de influencias” tienen un mayor capital.

En los tiempos de la política neoliberal se decía que personajes como este señor (Joaquín Guzmán Loera) estaba entre los más ricos del mundo y no obedecía a la realidad. Se daban cifras superiores cuando habían traficantes de influencias con mucho más dinero, pero se hacia esta valoración por razones políticas y publicitarias. Entonces, hay que ver eso con seriedad y honestidad sobre su riqueza”, puntualizó.

Apegarse a la ley

AMLO aseguró que su gobierno no aceptará que Estados Unidos confisque los bienes de Guzmán Loera si no hay un fundamento legal.

No vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal”, señaló.

Sobre una posible extradición de Guzmán Loera por parte de México, el mandatario mexicano dijo que se actuará conforme a la ley, lo mismo que para los demás requeridos por la justicia del vecino país del norte.

“No vamos nosotros a modificar los procedimientos, no lo podemos hacer. No podemos modificar las leyes, tampoco es como se hacía antes de ‘mándamelo’. Lo que establece la ley y la defensa de los mexicanos ante cualquier circunstancia; el gobierno está obligado a defender a los mexicanos todos tienen derecho a la defensa”, subrayó el presidente.

Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a incrementarse la violencia en México tras la condena a cadena perpetua en Estados Unidos al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

No, al contrario, pensamos que poco a poco vamos a ir bajando la incidencia delictiva”, expuso López Obrador.

El mandatario mexicano indicó que lamentó que se den casos como el de “El Chapo” Guzmán.

Lamento mucho que se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Yo soy un idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído”, dijo el político tabasqueño.

López Obrador deseó que esto ya no siga sucediendo y que todos los mexicanos tengan la posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos y sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley.

Es una vida también ingrata el tener una familia y no poderla ver, el andar a salto de mata, a lo mejor eso no es vida”, afirmó.

AMLO dejó en claro que también tiene presente a las víctimas de las actividades del narcotraficante.

Y cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas como esta, una condena de estar en la cárcel de por vida, una cárcel hostil, dura, inhumana, pues si conmueve. Tengo también en mi cabeza presente a muchas víctimas, entonces es algo muy doloroso”, concluyó sobre el tema.