Beatriz Paredes pide a Va Por México abra candidatura presidencial a sociedad civil

Beatriz Paredes Rangel, senador del PRI en conferencia de prensa en el Senado. Foto: Especial

La senadora del PRI Beatriz Paredes Rangel reafirmó su interés de participar en la contienda presidencial en 2024 y pidió a la coalición Va por México conduzcan un método incluyente que permita la presentación de una candidatura ganadora y que se abra a la sociedad civil.

Paredes Rangel explicó que su aspiración por dirigir el rumbo político de esta país como presidenta de la República, está fincada en el momento crucial y definitorio del destino nacional y anunció que se requiere nuevas formas de hacer política para enfrentar una “competencia feroz”.

Dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tomaron la decisión de concretar la alianza en el Estado de México y Coahuila, para tener una elección equilibrada para fortalecer la vida democrática.

La priista manifestó que una elección primaria podría ser una opción de las más abiertas para elegir a su abanderado pero serán las dirigencias partidistas las que definan la ruta, dijo durante la conferencia de prensa ante los cuestionamientos de la prensa.

Estimó que es fundamental el proceso para la candidatura presidencial y que sea lo más abierto posible, no sólo en el perfil de los candidatos, sino sobre quienes puedan participar en las decisiones de quienes deben ser los candidatos.

Beatriz Paredes señaló que dio conocer su intención de participar a los dirigentes y mencionó que ellos tomaron nota para se respetuosos de las decisiones de cada sujeto, ya sea hombre o mujer, que esté interesado de este mismo propósito.

“Me parece que es una primera intención la que expreso en esta comunicación de los acuerdos. Yo estaré atenta a conocer el texto definitivo del acuerdo y lo que importa del texto concreto del acuerdo que se relaciona con la elección del candidato a la presidencia de la República", señaló.

“No soy una mujer de cargos sino de causas”.

“Yo siempre me he pronunciado por primarias que incluso cuando luché por llegar a la presidencia del partido. Cuando fui coordinadora en la Cámara de Diputados hubo elecciones para mi selección, entonces en mi caso soy consecuente con mi vida política, siempre he creído en las elecciones internas. Yo insistiré en ello, pero respetaré lo que defina quienes participen en esto y las organizaciones políticas, pero creo que la vida política del país requiere de una apertura sobre todo a la sociedad civil”, señaló la senadora.