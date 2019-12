Beatriz Gutiérrez sufre tremenda CAÍDA durante el mensaje de AMLO (VIDEO)

Este domingo 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cumplió un año al frente del gobierno, por ello, rindió un mensaje ante miles de mexicanos en el Zócalo de la Ciudad de México, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez.

Sin embargo, la también presidenta honoraria del Conjeso de la Coodinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez sufrió un accidente mientras caminaba de la mano de AMLO hacia el templete del Zócalo capitalino.

¿QUÉ LE PASÓ A BEATRIZ GUTIÉRREZ?

Resulta que la esposa de AMLO, sufrió un pequeño tropiezo mientras se dirigia al templete en donde el mandatario iniciaría con su mensaje por su primer años de gobierno.

En el video que circula por redes sociales se puede observar el momento en el que Beatriz Gutiérrez tropieza con una de las piezas de sonido, por fortuna no pasó a mayores, por lo que ambos continuaron caminando hacia el templete.

El momento pasó desapercibido por los asistentes, ya que Beatriz Gutiérrez continuó su camino como si no hubiese pasada nada.

Cabe señalar que AMLO rindió su mensaje con motivo a su primer informe de gobierno en el cual presumió sus logros más significativos en estos 365 días tras tomar posesión como presidente después de ganar las elecciones el 1 de julio de 2018 tras años de lucha.

En el AMLO Fest celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), el mandatario agradeció al pueblo mexicano por su apoyo y por cuidarlo.

“Durante mi larga vida pública, sobre todo en los momentos más difíciles, me cuida un angelito de la guarda que se llama pueblo, ustedes siempre me han apoyado y me han sacado a flote, porque el pueblo es mucha pieza”, afirmó AMLO casi al finalizar su informe donde presumió los logros que se han hecho posible en estos 365 días de gobierno.