Beatriz Gutiérrez felicita a AMLO por sus tres años: “La lucha sigue”

A través de sus redes sociales, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller celebró los tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el marco de los festejos que se llevarán a cabo este miércoles primero de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Al reconocer que “no han sido fáciles estos tres años”, la esposa del mandatario afirmó que la “lucha sigue”, por lo que invitó a los mexicanos a asistir al evento programado para la tarde de este miércoles.

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, el AMLOfest 2021, donde el presidente rendirá un informe a los mexicanos por su tercer año de gobierno, dará inicio en punto de las 14:30 horas con la presentación del mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin embargo, el mensaje del mandatario será a las 17:00 horas

Beatriz Gutiérrez felicita a AMLO

Publicación de Gutiérrez Müller.

La esposa del presidente envió un mensaje a través de su cuenta oficial de Facebook por donde comentó que los tres años que lleva el gobierno de López Obrador no “han sido fáciles”, sin embargó señaló:

“La lucha sigue… La lealtad a la causa me motiva. Continuaré dando mi modesta aportación (también todo mi amor) para que Andrés Manuel no le falle al pueblo porque no tiene derecho a fallarnos”.

Asimismo agregó: “A los mexicanos y mexicanas quiero recordarles: todos hacemos algo importante, por más pequeña que sea la contribución (a veces, en apariencia). Las grandes cosas se logran entre todos; con arrojo, paciencia y constancia”.

Por último, la escritora agradeció a todos aquellos que siguen soñando por el cambio y los invitó a asistir a la celebración en el Zócalo. “Gracias a los soñadores que anhelan un país mejor hoy y para las generaciones venideras. ¡Juntos haremos historia! P.D. ¡Nos vemos a las 5 pm, zócalo!”.

¿Cuándo termina el gobierno de AMLO?

El presidente asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018.

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su mandato el 1 de diciembre de 2018, es decir, este miércoles se cumplen tres años desde que tomó posesión como titular del Poder Ejecutivo, periodo que concluye en octubre de 2024. En el marco de la celebración, AMLO brindará un mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México, a donde se espera llegue acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

