Beatriz Gutiérrez Müller y Tatiana Clouthier ¿Cómo se conocieron?

Beatriz Gutiérrez Müller y Tatiana Clouthier se conocieron en la ciudad de Monterrey aproximadamente en el año 2010, según relataron en una entrevista que les realizaron en conjunto hace tres años.

La escritora, historiadora y doctora en Teoría Literaria compartió en sus redes sociales una fotografía en la que está abrazando a Clouthier derivado de la entrevista que le realizó Nación 321 al inicio de la jornada electoral en la que Andrés Manuel López Obrador participó por tercera vez como aspirante a la presidencia de México.

“Amigas y AMLOVERS” fue el texto que compartió la esposa de AMLO en sus redes sociales.

Recordemos que Tatiana Clouthier fue la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral en el que resultó ganador.

Amistad entre Beatriz Gutiérrez Müller y Tatiana Clouthier

Beatriz Gutiérrez Müller y Tatiana Clouthier presumen una amistad sincera.

Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que desde el primer momento en que se conocieron se llevaron muy bien y desde ese momento su relación de amistad ha sido de respeto y confianza.

Además, resaltaron que tienen muchas cosas en común, entre ellas tener un mejor país y que el único que podría garantizarlo era AMLO, por lo que en todo momento apoyaron su candidatura.

“Ella puede confiar plenamente en mí, como yo y millones de mexicanos podemos confiar en su asertividad (de Tatiana) en su inteligencia, en su buen humor y en su gran compromiso por México, y eso no se encuentra en ningún otro lugar”, dijo Müller.

Recuerdan momentos memorables con AMLO

Beatriz Gutiérrez Müller y Tatiana Clouthier son AMLOVERS.

Durante la entrevista se les cuestionó sobre sus momentos más memorables con el ahora presidente de México. Al respecto Tatiana Clouthier mencionó que fue el día que la nombró públicamente como coordinadora de campaña.

“Ese día no me dijo nada, solo me comentó que me quería ver en tal lugar donde daría una rueda de prensa y quería que ahí estuviera, no me dijo más (…) entonces llegué con mi marido y cuando llego me dicen ‘vas para arriba’ y fue ahí donde me nombra”.

En tanto, Beatriz Gutiérrez Müller recordó el día que estuvieron en la explanada de Tlatelolco para conmemorar otro aniversario más de la masacre de estudiantes en el 68, principalmente por el discurso y lo conmovedor que fue para AMLO ese evento que lo llevó al borde de las lágrimas.

Beatriz Gutiérrez Müller y Tatiana Clouthier han mostrado su amistad en repetidas ocasiones a través de redes sociales, por ejemplo, un día después de que AMLO cumplió 66 años de edad, Müller publicó una fotografía en su cuenta de Instagram junto a Clouthier en las inmediaciones del Palacio Nacional; trascendió que su visita fue únicamente para felicitar al presidente.

