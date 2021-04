Beatriz Gutiérrez Müller joven, así fue su historia antes de ser primera dama

Beatriz Gutiérrez Müller es una escritora, periodista e investigadora mexicana nacida el 13 de enero de 1969 en la Ciudad de México, aunque por mucho tiempo se creyó que había nacido en Puebla. Es esposa de Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene un hijo.

Su padre es el administrador de empresas Juan Gutiérrez Canet y su madre Nora Beatriz Müller, de origen chileno y ascendencia alemana. Ellos pudieron ofrecerle una educación privilegiada gracias a la cual hoy ostenta una maestría y un doctorado.

Desde joven Beatriz Gutiérrez Müller se define a sí misma como una mujer “de palabras y letras” y ha mostrado un entusiasmo sobresaliente por la literatura, la historia y la educación. Ha sido profesora universitaria y es reconocida como investigadora del nivel más alto en México luego de tres años de haber sido candidata.

Desde el principio de la administración de López Obrador, Gutiérrez dijo que no le interesaba la figura de primera dama, pues le parece que ninguna mujer o esposa debe de estar por encima de otra, pero se cree que tiene una gran influencia sobre su esposo.

¿Qué estudios tiene Beatriz Gutiérrez Muller?

Es la primera esposa de un presidente de México con título de doctora.

Una Beatriz Gutiérrez Müller joven decidió estudiar la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana de la ciudad de Puebla, de donde obtuvo su título en 1998 con una tesis relacionada con las leyes electorales y medios de comunicación.

Según su currículum académico, es maestra en Letras Iberoamericanas por la Ibero, título que obtuvo con una tesis sobre la conquista de la Nueva España. Años después obtuvo el doctorado en Teoría Literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana

Se dedicó al periodismo durante una década en medios como El Universal y también trabajó en la productora Argos Comunicación, de Epigmenio Ibarra.

Fue directora de Difusión del gobierno del Distrito Federal (hoy CDMX) en el período de Andrés Manuel López Obrador. Ahí se conocieron y se casaron en 2006, meses después de la derrota electoral. Tienen un hijo menor de edad, Jesús Ernesto.

Es académica en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde 2014. Desde 2020, Gutiérrez Müller es reconocida como investigadora nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) gracias a sus logros en la BUAP.

Ha publicado 11 libros, entre cuentos, novelas y poesía. El primero de ellos, “Larga vida al sol”, fue publicado en 2011.

En julio de 2020, Gutiérrez Müller afirmó:

“Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos. He ayudado, ayudo y ayudaré sin estarlo divulgando”.

También ha atacado a los periodistas que no apoyan la transformación de López Obrador:

“Ahora se puede afirmar que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil en el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura.

“Débiles, cobardes y serviles con quien los humillaba se tornaron altaneros e insolentes con quienes respetaban su vida y los dignificaban”

Sin duda, hay poca diferencia entre Beatriz Gutiérrez Müller joven y la actual pareja del presidente López Obrador. Quizás los años hayan pasado, pero al menos ambos conservan su hambre de ir más allá del rol que se les ha asignado.

