Beatriz Gutiérrez Müller invita a mexicanos a participar en consulta ciudadana

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el próximo 1 de agosto se llevará a cabo una votación a modo de consulta ciudadana para decidir si se realiza o no el juicio a los ex presidentes, por lo que ahora la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller llamó al voto.

La esposa del presidente Andres Manuel López Obrador dio a conocer que ella será una de las ciudadanas que si votan ese día.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que la primera dama realizó la invitación para participar en el ejercicio democartico a fin de enjuiciar o no a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto.

“Este 1 de agosto los mexicanos mayores de 18 años tendremos la oportunidad de ser consultados sobre el juicio a ex presidentes de la República. La respuesta será un SÍ o un NO en la boleta. Esto es democracia participativa. Te invito a participar.

Beatriz Gutiérrez Müller se reserva dar a conocer su voto

Esta fue la publicación de la primera dama

En su publicación, la esposa de Andres Manuel López Obrador no solo llamó a todos a participar en el voto, sino que lamentó que el INE no le esté poniendo tanto énfasis a esta votación como a las pasadas del 6 de junio, ya que se instalarán menos casillas, además de que no han utilizado los canales para publicitarla.

Por su parte, también aprovechó para dar a conocer cuál será su voto, y aunque se especula que es un sí, prefirió omitir.

“Por mi parte, me reservo hacer público mi voto, pero adelantó que participaré ¡Claro que si!, la democracia, repito, la hacemos los ciudadanos. PD. Busca tu casilla (okalá la encuentres) en www.ine.mx”, publicó.

¿Votarás el próximo 1 de agosto en la consulta para enjuiciar a ex presidentes?, ¿Crees que Beatriz Gutiérrez Müller tiene razón sobre el INE?, dinos tu opinión en los comentarios.

