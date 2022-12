Beatriz Gutiérrez Müller asistirá a la toma de protesta de Lula da Silva

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, representará a México durante la toma de protesta de Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil

El mandatario mexicano dio a conocer que su esposa viajará a Brasilia para la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 1 de enero, con la cual Lula regresará al poder del país sudamericano tras haber sido encarcelado.

“Hoy sale Beatriz, mi esposa. Me va a representar en la toma de posesión del presidente Lula en Brasilia”, dijo el presidente López Obrador durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Beatriz Gutiérrez Müller y Andrés Manuel López Obrador

Para la toma de posesión de Lula se espera la visita de al menos 17 jefes de Estado y de Gobierno. Entre otros, figuran el rey Felipe VI de España y los líderes de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y los presidentes de Alemania y Portugal.

De igual forma, se espera que aproximadamente unas 300 mil personas asistan a la investidura que prepara el equipo de Lula da Silva, que incluirá un concierto en el que se presentarán decenas de artistas populares.

Cabe destacar que el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no acudiría a la ceremonía ya que al parecer viajará a Estados Unidos en cualquier momento y evitará participar en la toma de protesta del próximo domingo, según reporta la agencia EFE.

El equipo de transición del presidente electo de Brasil garantizó que el acto de investidura será “pacífico”, a pesar de las múltiples amenazas de terroristas que se resisten al resultado de las urnas.

Lula da Silva

“No serán pequeños grupos terroristas los que van a emparedar a la democracia brasileña. No tienen espacio, no tendrán espacio, no vencieron, ni vencerán”, afirmó el futuro ministro de Justicia, Flavio Dino, sobre las amenazas de grupos de ultraderecha que apoyan al presidente saliente, Jair Bolsonaro.

Las alarmas por la seguridad de la investidura se dispararon el pasado fin de semana, cuando la Policía de Brasilia desactivó una bomba colocada en un camión cisterna que, según las investigaciones, sería detonada en el aeropuerto de la ciudad.

