Baja California dominada por la violencia durante elecciones 2021

Las elecciones 2021 en Baja California han estado marcadas por la violencia tanto antes como durante la jornada electoral de este 6 de junio, cuyos terribles incidentes reportamos en La Verdad Noticias.

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla de MORENA, llamó a los incidentes violentos en Mexicali y Tijuana simplemente “llamaradas de petate”, frase que se refiere a cuando algo parece tener “mucha intensidad” pero en realidad no tiene alcance o importancia.

"No creo que lleguen a más, son llamaradas de petate. Grupos aislados los hacen, yo no creo sea un partido en particular", dijo el político de MORENA después de emitir su voto este domingo, "lo hacen muchas veces por llamar la atención”, agregó.

Violencia domina elecciones en Baja California

Reportan balacera durante jornada electoral en Baja California

Entre los peores incidentes registrados durante la jornada electoral fue la cabeza humana arrojada en la casilla 14440 de la Colonia Terrazas del Valle de Tijuana la mañana de las elecciones.

Tan solo una hora después, una segunda cabeza humana fue hallada en una hielera abandonada en la Avenida Las Torres, específicamente, en los alrededores de una escuela de la colonia Mariano Matamoros.

En cuanto a violencia preelectoral, la madrugada del 6 de junio el domicilio en Mexicali usado para la capacitación de los representantes de casilla y promoción del voto de Morena fue baleado.

La casa en cuestión es propiedad del coordinador de campaña de los candidatos de Baja California y Mexicali en la misma ciudad. 32 casquillos percutidos de un arma calibre .223 fueron hallados en el sitio.

Un último incidente reportado durante las elecciones 2021 en Baja California fue el incendio intencional del módulo de atención ciudadana del diputado Gerardo López del partido Morena, el cual tuvo lugar alrededor de las 7 de la mañana del día de la jornada electoral de este 6 de junio.

