Aznar, instigador de guerra y mal gobernante: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carillo, arremetió contra el ex presidente del gobierno de España, José María Aznar, a quien criticó por negarse a pedir perdón por la Conquista y lo acusó de ser un instigador de la guerra.

Asimismo, señaló que Aznar debería pedir perdón al pueblo español por haber representado un gobierno corrupto y malo, de forma que no se puede esperar ningún rasgo positivo de él.

“Aznar, un instigador de guerra que apoyó abiertamente a (Felipe) Calderón, dice que él no pedirá perdón por la invasión de España, pero negar la historia no la borra. Si no pidió perdón al pueblo español por la corrupción y su mal gobierno, no podemos esperar nada de él”, advirtió en su cuenta de Twitter el dirigente de Morena.

Esto, luego de que el ex presidente del gobierno español asegurara que él no engrosará la lista de quienes piden perdón por la Conquista, como ya lo hizo el papa Francisco.

Aseguró que España no tiene motivos para pedir perdón por los excesos de la Conquista, e incluso, criticó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, y de paso ironizó sobre el nombre del tabasqueño al señalar que es una herencia de la evangelización y cultura española.

“Se ha cumplido el 200 aniversario de la Independencia de México, enhorabuena. Pero ¿usted cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López es una mezcla de aztecas y mayas, y Obrador, de Santander”, ironizó Aznar desde Sevilla, donde participó en la Convención del Partido Popular.

Aznar dijo que como español se siente orgulloso del legado que su país dejó en América y por lo tanto no pediría perdón por los sucesos históricos que se desencadenaron a partir del arribo de Hernán Cortés a tierra continental de América.

