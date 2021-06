Avión presidencial ha ahorrado millones de pesos aún parado, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió este miércoles al rechazo del Comité Olímpico Mexicano (COM) para usar el avión presidencial, José María Morelos para trasladar a los deportistas a Tokio para los Juegos Olímpicos.

El avión sería utilizado por única vez para trasladar a los deportistas mexicanos, pero tras la declinación de la oferta la aeronave permanecerá por más tiempo detenida debido a que en dos años y medio no se ha logrado vender.

Sin embargo, el presidente de México aseguró que el tener el avión parada ha significado el ahorro de millones de pesos. Asimismo, reveló que se han iniciado conversaciones con diversas aerolíneas ofreciendo el “José María Morelos y Pavón”.

“El avión no se usa y no se va a usar, no hay quien lo compre, porque es tan lujoso que les da pena que se sepa que alguien es dueño de un avión así. Es una vergüenza y aquí se les ocurrió comprar un avión con tanto lujo”, indicó el mandatario.

¿Qué dijo AMLO sobre el rechazo del avión presidencial?

El presidente le respondió al Comité Olímpico.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente sostuvo que continuará apoyando a los atletas que participaran en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, luego de que el Comité Olímpico Mexicano rechazara el avión para el traslado de los deportistas.

“Si no acepta el Comité no hay ningún problema, ahí se queda el avión. Nosotros vamos a apoyar a los deportistas para que lleguen a tiempo y nos representen. Estoy seguro de que nos va a ir muy bien en la olimpiada”, aseguró el mandatario.

Recordemos que López Obrador solo se ha subido a la aeronave para hacer un promocional de la rifa alusiva a su valor, que se realizó el 15 de septiembre de 2020 y para el que se entregaron cien premios.

¿Por qué el Comité Olímpico rechazó el avión?

Avión presidencial "José María Morelos".

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera anunció el pasado martes que el avión TP-01 trasladaría a los deportistas mexicanos a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sin embargo, horas más tarde el el titular del Comité Olímpico Mexicano (COM) rechazó la oferta, ya que dijo que esto no es posible debido a logística que están utilizando las autoridades japonesas para lo que será el ingreso de los atletas.

“Agradecemos mucho el ofrecimiento que hizo este día el secretario de Hacienda... pero nosotros ya tenemos confirmados boletos de avión con una aerolínea japonesa y además la logística para un vuelo de esta naturaleza es muy complicada por toda esta situación del COVID-19″, indicó.

Ante la respuesta del Comité Olímpico, AMLO ofreció su apoyo a los deportistas y lamentó que el avión presidencial no se haya podido usar.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.