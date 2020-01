Avanza extradición a México de César Duarte, exgobernador de Chihuahua: AMLO

La extradición a México de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, ya fue autorizada por el gobierno de los Estados Unidos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su conferencia de prensa mañanera.

De acuerdo con el mandatario, esto no significa que el ex mandatario, César Duarte, continúe su proceso judicial en México, sino simplemente es el iniciio de un trámite que apenas se está llevando a cabo.

"Sí procede la extradición. Ya eso no lo sabemos. El gobierno de Estados Unidos a través del gobierno del estado notificó que procedía el trámite que se está llevando a cabo", declaró AMLO.

Andrés Manuel explicó que dicho procedimiento fue envíado por segunda ocasión para su aprobación, pues anteriormente la procuraduría no había fundamentado correctamente los motivos por los cuales César Duarte debía ser juzgado en México.

"Se está reponiendo el procedimiento, no estaba bien fundado el planteamiento, no del gobierno de Chihuahua, sino de la anterior procuraduría, para la solicitud de extradición. Entonces, ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos", enfatizó AMLO.

Vinculan a proceso a ex secretario de gobierno de Chihuahua por peculado

En 31 de diciembre pasado, Raymundo "N", exsecretario de Gobierno de Chihuahua durante el sexenio de César Duarte, fue vinculado a proceso por el delito de peculado, aunque logró evadir el delito de tráfico de influencias.

Te puede interesar: UIF congela cuentas de la red de César Duarte que suman 5 mil millones de pesos

No obstante, según informaron las autoridades, el ex funcionario llevará el proceso judicial desde su domicilio, pues la la Fiscalía de ese estado no emitió prisión preventiva, a pesar de que en la audiencia inicial se habló de un año detenido en las instalaciones del cereso número 1, localizado en esa entidad.

De acuerdo con la causa penal, 2723/2018 se determinó que el exsecretario de Gobierno de César Duarte, probablemente participó en el desvío de un monto de 20 millones de pesos los cuales, fueron obtenidos de la comercialización de un predio rústico ubicado en el municipio de Guachochi.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana