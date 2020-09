Aunque lidera encuestas por Nuevo León, Tatiana Clouthier se mantiene cauta

Tras descartar que la encuesta que a finales del mes pasado realizó el periódico El Financiero vaya a influir en la intención de voto en Nuevo León, y por ende tenga compromisos, la diputada federal por Morena, Tatiana Clouthier, destacó que se mantiene cauta y prefiere esperar “a ver qué pasa”

Incluso, dijo que “los resultados muestran que en este momento el indeciso es el que está ganando en la entidad.”

Encuesta hecha por el periódico El Financiero y publicada el 28 de agosto

Destacó que el que aparezca como puntera en esta encuesta “para mí siempre es un gusto, el que me consideren es tener un reconocimiento importante, porque quiere decir que el trabajo que uno ha hecho es reconocido".. Y por otro lado - aseveró- también veo una gran oportunidad, en el caso de que uno tome una decisión de esta naturaleza, pues las grandes oportunidades que tenemos en términos de decir no me conoce tanto porcentaje y este sería el gran reto que se viene.

Tatiana Clouthier por Nuevo León

Indicó que todavía existe una gran gama de tiradores o de nombres en la lista, dentro y fuera de Morena, por la posición, y esto abre más variables que aún no me permiten jugar con números alegres ni creerme nada ya que todo puede cambiar repentinamente.

En la misma encuesta de El Financiero, por partido político en Nuevo León

Clouthier destacó que siempre será un orgullo servir a Nuevo León, pero aclaró que aún no es momento para tener una definición. “Tenemos que respetar y cuidar los tiempos, de acuerdo con la ley, no es tiempo de calentarse todavía, ya que el calendario electoral es muy simple y señala que las precampañas inician el 8 de noviembre, por lo que tenemos septiembre y octubre, unos 70 días, entonces hay que esperar.

Te puede interesar:Tatiana Clouthier suena fuerte para la gubernatura de Nuevo León por Morena

“Una de las cosas que nos ha enseñado la historia del México reciente es que, si lo manejamos como una carrera de autos, nunca debes comenzar muy temprano, ya que te puedes quedar desbielado en el camino, ni tampoco llegar muy tarde, porque no encuentras lugar en el estacionamiento”, concluyó Tatiana Clouthier.