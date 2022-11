“Aún es tiempo de salvar al PRI”: Omar Fayad.

El ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, es enfático y claro: es momento de rescatar y de revivir al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En entrevista con La Verdad Noticias, el también ex senador priista refrenda su intención de ir por la presidencia nacional del partido y sostiene que la actual dirigencia ha cometido errores que los tienen en un escenario que jamás imaginaron vivir.

–¿El PRI tiene salvación realmente?

Claro, el PRI estaba hundido como dijeron en el año 2000, pero salimos con trabajo, con paciencia, dejando que las otras fuerzas políticas ejerzan. No nos convertimos en un muro infranqueable, no nos aliamos con el PAN y el PRD nada más para estar jodiendo, nos volvimos una oposición seria y responsable. Ahora deberíamos aprender que ser oposición no es ser estridente, ni violento, sino hacer reflexiones bastante serias y responsables.

– ¿Cómo convencer a la ciudadanía ante la imagen negativa del PRI?

Pues claro, con todo lo que está ocurriendo en la dirigencia nacional, cómo va a haber buena imagen. Además, tienen descontentos a los priistas, a los aliados, en fin a todos. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Debería haber más voluntad de unidad y de salir adelante, ya le habríamos dado la vuelta a la página, pero salen con esto de que el ex gobernador no reúne los requisitos para ser consejero…

A pregunta expresa, responde sin miramientos: Aún es tiempo de salvar al PRI.

Enfrascado en estos momentos en un litigio judicial que inició debido a que no le permitieron registrar a su planilla para ser Consejero Político Nacional, Fayad critica que tanto el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, como Carolina Viggiano, ex candidata perdedora en la pasada elección por la gubernatura de Hidalgo, le salgan ahora con que un ex gobernador no cumple con los requisitos.

Omar Fayad señala que una vez que se resuelva este proceso interno para ser consejero político nacional, acatará la decisión y emprenderá la ruta para ser presidente del partido. Desliza que va a buscar a otras fuerzas políticas en esta batalla jurídica.

“A mí no me formó ningún grupito, vengo desde abajo, una forma de vida… fui todo en mi partido y no me dejaron participar”, reseña en torno al proceso jurídico que inicia para defender su derecho a ser consejero político nacional y reitera que no hay respeto para los militantes.

“Me tienen miedo”, desliza el ex gobernador de Hidalgo, pues, apunta, saben que si lo dejan avanzar le va a ganar a quien le pongan.

Omar Fayad detalla que una vez que emprenda el camino para ser presidente nacional del PRI, si hay otro aspirante que tenga las condiciones para reencauzar al partido, se podría sumar a ella o a él.

“Si veo que no me alcanzan las canicas pues habré de sumarme a algunas de las personalidades que hay muchas en el PRI, que tienen toda la capacidad… hay opciones, lo que no podemos hacer es quedarnos inmóviles, no lo vamos a hacer”.

Al hacer un balance de la actual dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, el ex mandatario hidalguense explica que no cumplen su palabra ni con los aliados, ni con los militantes.

“No podemos continuar en un partido dirigido por una cúpula que no puede platicar con nadie, que dinamita las alianzas”, dice, y apunta que la dirigencia no respeta a sus activos políticos ni a sus militantes, en resumen, dice, no hay voluntad.

En cuanto a la alianza que impulsó la dirigencia nacional priista para elección pasada, Fayad Meneses criticó que no estén en sincronía con las ideologías, pues se acaba traicionando a los aliados.