Auditoría descubre irregularidades en la Comisión de Atención a Víctimas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una revisión de la Cuenta Pública a la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), del periodo fiscal 2018, pero en dicha auditoría se encontraron irregularidades y deficiencias en el desempeño, por lo que se presentó un dictamen a la ASF fue entregado a la Cámara de Diputados el pasado 22 de febrero.

Una vez que la Auditoría Superior hizo este descubrimiento reportó las irregularidades e inconsistencias en la administración del Renavi puesto que estas impiden o dificultan el seguimiento a la situación y condición para las víctimas de delitos federales y/o violaciones de derechos humanos.

Encuentran inconsistencias en la Comisión de Atención a Víctimas y en esto afecta,

ASF da recomendaciones ante irregularidades en CEAV

Así mismo el reporte que entregado a la Cámara de Diputado por la ASF incluye 15 recomendaciones al desempeño de Comisión de Atención a Víctimas, los cuales fueron detectados dentro del periodo del ejercicio fiscal de 2018, momento en que estaba en gestión de Jaime Rochin del Rincón.

Ahora bien, el reporte de la Auditoría Superior, se descubrió que el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) no es una plataforma nacional, sistematizada, mucho menos completa ni confiable; además los recursos públicos se entregan indiscriminada y discrecionalmente, pero no solo ello ya que no existen criterios para entregar montos, ni tiempos determinados con los cuales se puede continuar proporcionando medidas de ayuda.>

Aunque hay más irregularidades que la ASF ha encontrado una de las principales de las que se puede detallar es sobre la duplicidad de registros Renavi los cuales estaban con información dispersa en cuatro bases de datos diferentes (una federal, una estatal, una de servicios generales y una base histórica).

Otro de los asuntos notorios que fueron encontrado es un rezago de más de 2 mil 400 expedientes ya que estos no fueron inscritos en el Renavi, pese a que el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) ya había emitido los dictámenes al respecto así como un retraso de 3 mil expedientes sin dictaminar.

