Atentan contra "El Mijis", intentaron hacerlo chocar en su vehículo

El diputado local electo, Pedro “El Mijis” Carrizales, diputado electo por el octavo distrito de San Luis Potosí y quien fue cuestionado por su pasado pandilleril, denunció este domingo haber sufrido un atentado mientras circulaba por las calles de la entidad.

El diputado electo por Morena señaló que mientras conducía por la avenida Río de Santiago, ubicada en la capital de San Luis Potosí, un vehículo se le emparejo e intentó hacerlo chocar, sacándolo del camino.

“Ellos me avientan el carro para hacerme chocar, lo cual no pudieron, pues me subí por el puente del Eje Vial para llegar afuera de la Procuraduría de San Luis y ya no me siguieron. ¡Gracias a Dios sólo fue el susto y estamos bien!”, escribió “El Mijis” en Facebook.

Carrizales explicó que las personas a bordo del otro vehículo lo insultaron antes de intentarlo sacar del camino.

“El Mijis” dijo que mucha gente tema que su proyecto abra la puerta a otros ciudadanos que buscan participar en la política, al tiempo que agradeció a las personas que se preocuparon por su integridad.

“Sigo vivo y sin miedo, gracias a Dios, porque como dijo mi próximo presidente: ‘cuando se lucha por la justicia no hay nada de que temer’. Agradezco a la gente que me cuida y me protege. Hasta la victoria siempre. ¡Somos muchos y ellos lo saben!”, concluyó.

La historia de Carrizales se popularizó luego de ganar la elección local para diputado, pues en el pasado enfrentó un proceso por dispararles a cuatro personas, a las cuales dejo heridas.

Tras cumplir su condena, “El Mijis” se rehabilitó y fundó el Movimiento Popular Juvenil, organización que trabaja con jóvenes para ayudarlas a reintegrarse a la sociedad