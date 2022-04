Ataca Héctor Suárez Gomís a hijo de AMLO

Héctor Suárez Gomis y José Ramón López Beltrán discutieron en redes sociales, luego de que el hijo del presidente opinó sobre lo que debería hacer el accionista de Twitter, Elon Musk.

Resulta que el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, pidió a Elon Musk limpiar Twitter de los simpatizantes del expresidente Felipe Calderón Hinojosa por orquestar una absurda y patética guerra sucia en dicha red social.

Es por eso que a través de su cuenta personal de Twitter, el hijo de AMLO escribió: “con esa actitud, disposición y ganas de cambiar las cosas, @elonmusk debería empezar por limpiar @TwitterMexico. Dirigida por unos cuantos acomplejados simpatizantes de @felipecalderon, que lo único que hacen es llenar de bots @twitter para su absurda y patética guerra sucia”.

El ataque de Héctor Suárez Gomís

Después de eso el hijo del comediante, Héctor Suárez Hernández, dijo que era curioso que López Beltrán hablara de "acomplejados", porque sin ellos su padre no sería tan "popularechero".

Ante eso la respuesta del hijo de AMLO fue: "Tuve el gusto de conocer a tu papá porque me buscó para felicitarnos. Fue y sigue siendo uno de mis comediantes favoritos. Triste leerte. Que diferencia".

Por si fuera poco, el hijo de Héctor Suárez no se quedó ahí, pues aseguró que su padre jamás apoyó a AMLO, a pesar de que no pararon de buscarlo durante su campaña para rogarle que lo hiciera.

¿Quién Héctor Suárez Gomís?

Es hijo del actor y comediante mexicano Héctor Suárez y Pepita Gomís. Comenzó su carrera en el elenco de la obra Vaselina, la versión en español de la película Grease. Desde allí, fue contratado para un papel en la telenovela Principessa de Televisa.

Cinco años después, lanzó su primer álbum musical para una telenovela, en la que desea copiar las canciones de su personaje. En 1991, participó en la versión de televisión para el cine Alcanzar una estrella, que luego participó en otras temporadas.

La fama que alcanzó Héctor Suárez Gomís fue gracias al nuevo look, el de no tener cabello lo hizo ser la figura más cotizada y atractiva, solo conservar su bigote, en el programa Diseñador ambos sexos él interpreta a un egresado de la escuela de diseño de modas quien tiene que hacerse pasar por homosexual o gay para entrar a Corset Little Secret.

Ahora el famoso actor Héctor Suárez Gomís protagoniza una de los ataques más polémicos en las redes hacia el hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

