Así respondería AMLO a Biden si cuestiona la Reforma Eléctrica

Durante la conferencia matutina de este 10 de noviembre, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que en caso de que Biden le cuestione por la Reforma Eléctrica en la cumbre de líderes de América del Norte, le dirá que las empresas privadas no quieren dejar de robar.

En la mañanera le cuestionaron lo que haría si Joe Biden le pregunta sobre la Reforma, por lo que el mandatario le explicaría en qué consiste, que de aprobarse en el Congreso de la Unión garantizaría en la Constitución que la CFE controle un mínimo de 54% de la generación de la electricidad.

Y es que, en La Verdad Noticias te compartimos que la Reforma traería problemas a México por acuerdos internacionales, pues el ex jefe de la Negociación Técnica para el T-Mec señaló que la reforma violaría los acuerdos internacionales que existen en el país.

Así respondería AMLO si le cuestionan por la Reforma Eléctrica

Durante la conferencia matutina indicó que no está en la agenda de la cumbre hablar sobre la reforma, pero si le cuestionan, el mandatario explicaría en qué consiste. De igual forma comentó que lo que se quiere es que no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica.

López Obrador destacó que hizo el compromiso de que no iba a aumentar los precios de la gasolina, diésel y la luz, aseguró que lo ha cumplido y expresó que no van a aumentar en todo el sexenio. Por otro lado, comentó que no le va a costar decirle a Biden si le preguntan.

Aunque dijo que no cree que lo haga ya que el presidente es muy respetuoso con respecto a la soberanía del país y es un asunto que le corresponde a los mexicanos. Cabe mencionar que el 18 de noviembre se llevará a cabo la Novena Cumbre de Líderes de América del Norte.

Por su parte, el embajador en el país Ken Salazar, ha expresado su preocupación por la reforma, advirtió que las compañías estadounidenses han hecho una inversión de miles de millones de dólares, expresó que las empresas han invertido mucho dinero en México.

¿En qué consiste la Reforma Eléctrica?

Uno de los objetivos de la reforma es mejorar la economía

La iniciativa de reforma constitucional al Congreso tiene el fin de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría el 54% de la participación en el mercado, mientras que los privados el 46% de la participación, para garantizar la energía eléctrica a precios justos para los mexicanos.

El titular de la Segob señaló el pasado mes de octubre que con la iniciativa de la Reforma Eléctrica contemplan la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), mientras que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) pasará a formar parte de la CFE.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!